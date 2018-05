Une progression de 15,5% au niveau des immatriculations, de 3 points en parts de marché par rapport à avril 2017. Les ventes de voitures aux entreprises ont elles aussi progressé, mais dans une moindre mesure : +8,8%, pour une part de marché de 20,1%, rigoureusement identique à celle d'avril 2017. Les loueurs de courte durée ont aussi vu leurs volumes légèrement grimper (+1,7%), mais leur pénétration (16,1%) s'est contractée de 1,2 point.le mois passé (-4,7%), sauf exceptions.La bataille des marques françaises a fait rage. Citroën n'a pas forcément vu ses immatriculations exploser du côté des particuliers (+0,7%),. Renault a réalisé un bon début de printemps, avec une pénétration en hausse de 5,6 points chez les particuliers. Peugeot a révélé des résultats plutôt stables chez les particuliers, mais aussi de bonne tenue.A l'inverse des premiums allemands : Audi a baissé de 19,6% son volume de ventes auprès des particuliers,. Scénario identique pour Mercedes dans une moindre mesure, tandis que du côté de BMW, ventes et parts de marché ont été franchement orientées à la baisse. Toujours sur le canal des particuliers, avril a aussi été bon pour Mazda, Suzuki, Jaguar et Fiat, et plus chaotique pour DS et Land Rover.Land Rover, une marque anglaise qui a joué aux montagnes russes au mois d'avril. Pas de grands résultats auprès des clients particuliers, mais une amélioration notable (+34,6%, +12 points de parts de marché) sur les entreprises.Le canal des Loueurs de courte durée (LCD) a aussi révélé quelques tendances. Opel a semble-t-il entamé une cure de désintoxication (-12,1% d'immatriculations, -4 points de pénétration) alors qu'Audi (+78%, +7 points) et Mercedes (+13, +2,7 points) ont investi le secteur de bon coeur.(près du quart de ses immatriculations sont venues de la LCD en avril),Honda et BMW ont enfin immatriculé nombre de véhicules de démonstration le mois passé. Le Japonais sans doute dans l'idée de distribuer les derniers CR-V avant un changement de génération, l'Allemand vraisemblablement en raison du lancement de son nouveau X4.