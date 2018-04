« Notre volonté est d’accompagner l’automobiliste à travers des solutions expertes répondant à ses attentes et exigences. En s’associant avec Carglass, nous n’arrêtons pas notre activité mais la faisons évoluer. Notre ambition étant de redonner le plaisir de conduire à notre clientèle, il est donc de notre devoir de proposer les meilleures solutions répondant à leurs besoins », souligne Matthieu Foucart, directeur général de Norauto France.

Le vitrage est (vraiment) une affaire de spécialiste ! A tel point que Norauto a décidé de céder cette activité spécifique et, de la sous-traiter par l'un des leaders du marché,. Une nouvelle alliance qui pourrait remuer le monde de l'entretien automobile car, soit de petits corners permettant aux clients de bénéficier à la fois d'un pôle accueil et d'un pôle service directement sur place.Pour les sites Norauto qui ne disposeraient pas d'emplacement propice à cette nouvelle installation, des unités mobiles Carglass seront installées sur leur parking, dont certaines seront associées à des véhicules dédiés au service à domicile ou au bureau. Et sur 392 centres, certains n'ont ni de baie ni de parking, mais ils pourront envoyer leur clientèle pour une intervention vitrage au centre Carglass le plus proche.D'après Eric Girard, directeur général de Carglass, ce partenariat est le fruit d'une réflexion de deux ans et de tests au sein de deux centres Norauto pilotes par la suite. Celui-ci revendique également une opportunité de développement initiée en 2012 qui a permis de doubler son maillage en quatre ans malgré un marché du bris de glace morose. Norauto , de son côté, souhaite transformer ses établissements « en véritables lieux clés dans le parcours de l'automobiliste », en s'engageant davantage dans le vitrage à travers l'expertise de son partenaire, pour attirer bon nombre de clients.