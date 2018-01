« Yes, we want! »

Pas à n’importe quel prix…

La légitimité des constructeurs

Accords et désaccords

L’Observatoire Cetelem a réalisé cette enquête en sondant 10600 automobilistes issus de 15 pays dans le monde (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Japon, USA, Brésil, Chine, Mexique, Turquie et Afrique du Sud). Il est intéressant de prendre en compte les différences de maturité du marché automobile et du rapport à la consommation selon ces pays. De même, nous pouvons souligner en préambule que les personnes interrogées reconnaissent un manque de maîtrise du sujet de la voiture connectée (moins d’une sur deux en a entendu parler).: c’est la part des personnes interrogées se déclarant intéressées par l’utilisation d’une voiture autonome (une valeur qui passe àdes moins de 30 ans).: c’est la part des sondés qui estiment que le véhicule autonome deviendra une réalité d’ici 10 ans. Ventilation très significative : ils sonten Chine,au Mexique,au Brésil,en France,aux USA, et seulementen Allemagne.Comme le révélait déjà une récente étude menée par Deloitte, il convient de souligner que si les automobilistes pensent majoritairement que cette voiture autonome va devenir une réalité, ils ne sont pas vraiment prêts à payer plus pour y avoir accès.sont prêts à payer plus cher pour posséder une voiture autonome. Une valeur qui s’établit àen France,en Allemagne et au Royaume-Uni,aux USA, maisen Chine,au Mexique,au Brésil.: comme la part des sondés prêts à acheter une Google Car ou une Apple Car (c’est moins que lors de la précédente étude de 2016 qui donnait une valeur de 55%).en Chine, seulementaux USA.en France eten Allemagne.: c’est la part des sondés qui estiment que les constructeurs traditionnels sont les plus légitimes et les mieux placés pour faire évoluer la voiture traditionnelle vers la voiture connectée. Des constructeurs largement devant les géants de la tech (GAFAM pour schématiser) àet les équipementiers àLa voiture connectée est aussi une source d’inquiétude pour les personnes interrogées aux quatre coins de la planète, notamment du fait de sa complexité et de de la « fameuse » propriété des données.: c’est la part de ceux qui jugent que cette voiture coûtera cher.: c’est la part de ceux qui pensent qu’elle sera réservée aux technophiles.: c’est la part de ceux qui s’inquiètent de l’utilisation qui pourra être faite des données collectées.: c’est la part de ceux qui sont inquiets de la perte du plaisir de conduire.La nature des attentes des sondés vis-à-vis de la voiture connectée est assez classique.: c’est la part de ceux qui attendent en priorité une amélioration de la sécurité des personnes (un item qui apparaissait déjà dans l’étude Deloitte sus citée). Suivent les économies financières () et le confort en termes de conduite ().