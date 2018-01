Thomas Ulbrich

L'organigramme doit refléter les ambitions de Volkswagen dans le véhicules électrique. C'est pourquoi, la marque allemande a créé une division dédiée à l'électro-mobilité au sein du directoire de la marque.A compter du 1er février 2018, elle sera chapeautée par Thomas Ulbrich, auparavant membre du directoire de la marque Volkswagen en charge de la production et de la logistique.Cette division intègre les services liés à l’électro-mobilité ainsi que la production des véhicules basés sur la nouvelle plateforme MEB dans les futurs sites « e-mobility ».Andreas Tostmann, auparavant vice-président exécutif en charge de la production de la marque Seat, succède à Thomas Ulbrich.Thomas Ulbrich (51 ans), diplômé en ingénierie automobile, travaille au sein du groupe Volkswagen depuis 1989. En 1996, il fut nommé responsable de la logistique de FAW-Volkswagen en Chine.Après plusieurs postes à Wolfsburg et à Emden, il devient, en 2001, directeur technique et porte-parole de la direction Auto 5000 à Wolfsburg avant d’être nommé, en 2008, membre du directoire de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge de la production.En 2010, il est nommé vice-président exécutif de Shanghai-Volkswagen en Chine. Depuis avril 2014, il était membre du directoire de la marque Volkswagen en charge de la production et de la logistique.La nouvelle division « e-mobility » aura en charge l’ensemble des véhicules électriques de la marque Volkswagen ainsi que le développement du plus grand centre de compétences des véhicules électriques en Europe à Zwickau.Andreas Tostmann (55 ans), diplômé en ingénierie industrielle, travaille chez Volkswagen depuis 1990. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités, au Mexique notamment, il fut, à compter de 1995, en charge de la planification technique et de la gestion de projets des systèmes de transmission. En 2001, il fut nommé directeur d’usine à Salzgitter, avant de devenir directeur général de la marque Volkswagen en Afrique du Sud en 2004.En 2007, il prit la direction du directoire de la marque Volkswagen en Slovaquie. Depuis 2011, il occupait le poste de Vice-Président Exécutif en charge de la Production de la marque Seat.