Il se dit convaincu "que les méthodes scientifiques choisies à l'époque étaient mauvaises" et déplore "le manque de jugement de certaines personnes".

Les constructeurs allemands devront bien s’armer et se justifier face aux nouvelles accusations dont ils font l’objet : Volkswagen, Daimler et BMW auraient procédé à. Il s’agit d’une révélation du New York Times publiée le week-end du 27 et 28 janvier 2018. L’équipementier Bosch serait aussi incriminé.Selon le quotidien, l’association européenne de santé dans le secteur du transport EUGT, fondée par ces quatre groupes, aurait conduit ces expériences en 2014 sur le sol américain. Un autre média allemand est beaucoup plus précis sur cette nouvelle affaire. Il mentionneLes constructeurs allemands réfutent ces accusations. Quand Daimler « se distance expressément de l’étude et de l’EUGT », Mercedes-Benz condamne également "les expériences dans les termes les plus forts et se consterne des études et de leur mise en œuvre". BMW n’a pas encore réagi.Maisclairement ses distances avec toute forme de maltraitance d’animauxet présente ses excuses".Du côté du gouvernement, les réactions sont toutes aussi vives. La ministre allemande de l’Environnement, Barbara Hendricks, est "écoeurée" d’apprendre ces révélations. Elle ajoute que "les dessous de ce scandale doivent être rapidement mis au jour".Pour le ministre de l’Economie de Bassa-Saxe, Bernt Althusmann, ces expériences sont absurde et inexcusables.