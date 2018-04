Le champagne a peut-être un goût amer au sein du groupe Volkswagen. Car en dépit des polémiques, menaces d'interdiction et autres pénalités financières , les ventes ne se sont jamais aussi bien comportées. Chez Volkswagen , d'abord. La marque allemande signale qu'elle a vendu 1 523 300 dans le monde au premier trimestre, +5,9%.L'Europe (+6%), mais aussi et surtout l'Asie avec des immatriculations en hausse de 7,7%. Le directeur commercial Jürgen Stackmann pointe aussi le bon comportement des marchés latino-américains (+1,1%), où les lancements des Polo et Virtus auraient été couronnés de succès. En France, le groupe Volkswagen a progressé de 13% au cours du trimestre écoulé.Même son de cloche pour Audi, même si les volumes diffèrent. Ce sont 463 800 ventes qui ont été réalisées en 3 mois (+9,8%), du jamais vu du côté d'Ingolstadt. Audi note un accroissement des ventes de 41,9% en Chine au premier trimestre avec 154 270 unités distribuées.Audi a cependant connu une fin de trimestre un peu plus compliquée. La marque s'est révélée en baisse de 9% en Allemagne en mars. Idem en Angleterre (-2,9%) ou encore en France (-12,5%). Seat aussi a tenu à apporter sa pierre à l'édifice. La marque espagnole a diffusé 139 200 véhicules neufs en 3 mois (+18,7%), un chiffre qui n'avait jamais été vu jusqu'alors.