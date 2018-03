« Cette nouvelle marque est porteuse d’un grand potentiel sur le marché européen et nous sommes heureux de faire bénéficier Lynk & Co de l’expertise technologique et industrielle de Volvo », souligne Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.

« L’une des usines automobiles les plus performantes d’Europe, notre unité de production de Gand, jouit d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. La décision de Lynk & Co de choisir Gand pour sa production européenne témoigne du niveau de contrôle qualité qui sous-tend la stratégie de production mondiale de Volvo », déclare Javier Varela, vice-président senior en charge de la production et de la logistique de Volvo Cars.

Après une entrée remarquée sur son propre marché (), le SUV compact de Lynk & Co, nommé 01, pourrait également faire son entrée en Europe.Suite à la prise de participation de 30% dans la marque chinoise créée par Geely en 2017, le groupe suédois annonce la naissance d’une étroite collaboration dans le but de créer une voitureCe projet pour l’intégration de la marque sœur sur le marché européen, intervient alors que Volvo aborde une phase de croissance mondiale suite à de nombreuses transformations de ses activités. (A lire aussi Genève 2018 : Volvo ne surestime pas le prix de la Voiture de l'année L’usine de Gand en Belgique produit déjà le XC40, qui a reçu le prix de la Voiture de l’année 2018 à Genève . Mais le site fabrique également d’autres modèles comme les compactes V40 et V40 Cross Country, la berline S60 et démarrera prochainement la production du break V60.Donc cette création conjointe du 01 entre Volvo Cars et Lynk & Co permettra, selon un communiqué de presse, un impact positif sur les coûts, les effectifs et les volumes de production au sein même de l’usine. La plateforme CMA (Compact Modular Architecture) garantira elle aussi des économies certaines.Le site belge est l’un des deux lieux de production européens du groupe suédois et est actif depuis 1965.