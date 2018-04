Après la concession, la voiture serait-elle désormais le lieu où tous les sens se mettent en éveil ? Car selon Volvo Cars, le luxe à bord doit être redéfinit, non pas seulement via l’intégration de technologies mais bien par le biaisLe constructeur suédois vient de dévoiler le, soit une déclinaison de sa berline à trois places en version excellence , qui « revisite les déplacements avec chauffeur en mettant l’accent sur le confort des passagers arrière », souligne-t-il.A lire aussi Intel et Warner Bros veulent nous divertir en voiture autonome Volvo Cars leur propose doncL'idée est de choisir entre sept thèmes visuels, sons et parfums, pour améliorer le confort intérieur selon les convenances de chacun. De la forêt scandinave au Lac des cygnes, en passant par les lueurs nordiques, les images et les senteurs habilleront le pavillon de toit et enivreront l’habitacle. Et les bandes-son associées seront diffusées par des petits haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes « pour renforcer le côté immersif de l’expérience ». A noter que les fragrances sont composées par Byredo et sortiront de la console centrale.Pour l’instant, la Volvo S90 Ambiance se présente sous la forme d’un concept-car. Mais d’après le groupe,, plus grand marché national du constructeur. « Le Concept S90 Ambiance vient consolider notre réputation de marque de luxe dans cette région stratégique », affirme Martin Andersson, directeur des produits commerciaux du département véhicules spéciaux de Volvo Cars.