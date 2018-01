Après les start-up Drivy Xee et Smoove, "l’accélérateur de business" du groupe Mobivia, Via ID , a décidé de soutenir la société Vroomly . Fondée en 2016, cette start-up a développé un système d’avis vérifiés auprès de tous les clients garagistes partenaires. « Les meilleurs garagistes de chaque région sont certifiés et payent un abonnement fixe mensuel sans engagement ». La levée de fonds s’élève à 2 millions d’euros. Elle doit permettre à la start-up d’accélérer le déploiement commercial de sa solution, d’abord en France, puis ensuite en Europe dès 2019.« Nous avons à cœur d'accompagner le développement de plateformes et de services BtoBtoC dans le domaine de la mobilité. Vroomly s'est emparé du sujet avec intelligence et cherche à réinventer l'expérience client dans un secteur qui a besoin de se moderniser. Avec cette levée, Vroomly va pouvoir développer ses services et ses partenariats avec tous les acteurs clés », commente Jean- François Dhinaux, directeur du marketing stratégique et des synergies chez Via ID.Vroomly revendique une base de données comprenant plus de 700 garages partenaires dans toute la France et plus de 20 millions d’interventions sur plus de 23 000 types de véhicules.