Concurrence féroce avec Uber

Une valorisation de 56 milliards de dollars

Didi Chuxing, qui revendique plus de 450 millions d'usagers, avait déjà pris une participation stratégique dans la plateforme brésilienne de VTC 99 Taxis, via un investissement de quelque 100 millions de dollars il y a un an. Par voie de communiqué, Didi annonce avoir intégralement racheté 99 Taxis et ses 14 millions d'usagers enregistrés. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.Après les récentes annonces effectuées sur ce marché, dont la prise de contrôle de Chauffeur privé par Daimler Mobility Services, cette opération de croissance externe de Didi confirme que la concurrence se mondialise dans ce périmètre. « L'internationalisation est notre priorité », lance d’ailleurs Cheng Wei, directeur général de Didi Chuxing, tout en affirmant sa volonté de percer sur un marché sud-américain du VTC en plein essor. Après avoir bouté Uber hors de Chine, Didi vient concurrencer l'américain sur des villes brésiliennes extrêmement stratégiques : selon Bloomberg News, Sao Paulo et Rio de Janeiro sont les deux premières villes mondiales en nombre de trajets passés par l'application Uber, suivies par Mexico !Par ailleurs, rappelons qu’outre son rapprochement avec 99 Taxis, Didi avait pris dès 2015 des participations dans l'application indienne de réservation de taxis Ola, ainsi que dans l'américain Lyft, rival d'Uber aux Etats-Unis. Il a également mis un pied en Europe, via une alliance conclue l’été dernier avec Taxify, une centrale de réservation de VTC présente dans une vingtaine de pays et arrivée en octobre à Paris.Pro memoria, la plateforme Didi, née en 2015 de la fusion de deux applications concurrentes soutenues respectivement par les géants chinois de l'internet Alibaba et Tencent, révendique plus de 25 millions de courses par jour et fait valoir une vertigineuse valorisation de 56 milliards de dollars US.