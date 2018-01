Top 10 des VUO les plus immatriculés

en 2017 en France

Comme pour le marché des voitures particulières , celui des véhicules utilitaires d’occasion (-5t) a connu une fin d’exercice compliquée :. Alors qu’il pointait encore en hausse de 0,5 % à fin novembre, il a finalement conclu l’année 2017 sur. Les marques hexagonales, en repli de 3 % sur l’année, ont représenté deux tiers des immatriculations de VUO (65,4 %).Renault a pesé 31,6 % du marché avec un total de 251 842 unités (-3,4 %). En occasion, le Kangoo a été le modèle le plus vendu (71 979 unités), devant le Master (48 457) et le Trafic (48 183), qui sont au coude à coude. Citroën pointe à la deuxième place sur ce marché (138 938 véhicules) et distance Peugeot de plus de 11 000 unités (127 116). Le Berlingo a été le modèle le plus vendu en 2017 (42 104 unités), loin devant le Jumper (23 431) et le Jumpy (22 237). Chez Peugeot, c’est son cousin Partner qui domine (39 237), devant le Boxer (24 029) et l’Expert (21 345).A l’inverse, les marques importées ont vu leurs immatriculations progresser de 3 % en 2017. Grâce au Ducato et sa position de leader sur le marché du camping-car, Fiat est de loin la première marque importée sur le marché des VUO (67 291 unités). La marque italienne devance Ford (43 749) et Mercedes (41 858). Derrière le Ducato (45 004 unités), le Ford Transit (23 848) et le Mercedes Sprinter (19 607) sont les modèles les plus vendus en France en occasion.

(toutes catégories d'âge confondues)



Jan. à Déc.2017 Modèle Volume % %Var KANGOO 71 979 9 -2,4 MASTER 48 457 6,1 -2,1 TRAFIC 48 183 6 -0,0 DUCATO 45 004 5,6 +6,0 CLIO 44 646 5,6 -4,1 BERLINGO 42 104 5,3 +1,5 PARTNER 39 237 4,9 -1,7 BOXER 24 029 3 -1,9 TRANSIT 23 848 3 -1,3 JUMPER 23 431 2,9 -3,0





Top 10 des VUO de moins

de 1 an en 2017