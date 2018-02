« Le boîtier a un effet placebo ce qui change radicalement la conduite des conducteurs. Les tests ont été probants et La Poste a par exemple constaté de bons effets de l'écoconduite au bout de deux mois d’utilisation », souligne-t-elle.

Trois services

Une énième start-up a éclos et pour la ixième fois, un boîtier connecté est arrivé sur le marché automobile français. Mais, We Now pourrait bien se faire une petite place au milieu de ces nombreuses boîtes à connecter sur la prise OBD des véhicules.La start-up française, née en 2014, lance officiellementElle leur promet de réduire leurs factures de carburant et en même temps de neutraliser l’impact climatique de leur trajet. Et, We Now certifie également que ses services, qui génèrent ainsi des économies de carburant, peuvent s’auto-rembourser. Si elle ne tient pas cet engagement, les tarifs de l’abonnement annuel seront revus à la baisse l’année suivante.et à terme 15 % selon la présidente, Valérie Mas. Rien que ça ! Explication.Après son branchement sur la prise diagnostic des véhicules à essence depuis 2002 et diesels depuis 2004, le boîtier transmet une masse de données (vitesse, injection carburant, régime moteur, etc) à une application Web,Le premier outil de pilotage travaille pour suivre la performance énergétique de la flotte avec(comparaison kilomètres réels et montants débités des cartes carburant). Il s’agirait de détecter les anomalies ou potentiels de gain.Le deuxième estliés au comportement sur route. Le conducteur est encouragé et noté pour chaque progrès réalisé.Le dernier outil est celui du bilan carbone dans le but de neutraliser l’impact sur le climat via des projets de compensation carbone labellisés.Depuis le lancement commercial début 2017, We Now a séduit une trentaine de clients grands comptes comme FM Logistique, Sanofi, etc.selon la start-up qui a été élue Champion de la démarche climat de l’ONU.