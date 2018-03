ZF vient de dévoiler des résultats 2017 de très bon niveau. Ainsi, le groupe a connu une croissance nominale de 3,6% de son chiffre d'affaires qui a atteint 36,4 milliards d'euros, tandis que la croissance organique s'élève à 6%. On relève que « les divisions Systèmes pour véhicules industriels et Systèmes de transmission pour véhicules de tourisme ont affiché des augmentations du chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne, respectivement de 7,2 et 9,3% ». Les bénéfices ajustés avant intérêts et impôts (BAII - EBIT) sont passés de 2,2 milliards à 2,3 milliards d'euros, alors que la marge d'exploitation (marge BAII - EBIT) ajustée était, avec 6,4%, égale à celle de l'année précédente.Toujours en 2017, ZF a dépensé 2,2 milliards d'euros en recherche et développement, une augmentation de près de 15% par rapport à 2016. Cette année, l’effort va se poursuivre et même s’intensifier, la part du budget allouée à la R&D allant passer de 6,1% à environ 6,5%. « Nous renforçons la mise en œuvre d'équipes interdisciplinaires avec un niveau élevé d'autonomie dans la prise de décisions et la coopération », explique, président directeur général de ZF, avant de poursuivre : « Elles sont plus à même de s'adapter aux exigences dans les nouveaux domaines de technologie qui évoluent très rapidement. Nous travaillons encore plus étroitement avec nos clients pour ces projets et à un stade plus précoce de sorte que des produits attrayants puissent être amenés plus rapidement à une production en série. Cependant, cela signifie également qu'un projet peut être abandonné très rapidement si les attentes ne peuvent pas être satisfaites. Avec cette approche, une culture de start-up peut être présente dans un grand groupe ». Et d’ajouter que le groupe tablait sur une nouvelle année de croissance en 2018, de l’ordre de 5%.