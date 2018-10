Comme en 2016 et 2017, le salon de l’emploi automobile s’exporte Place de la Concorde dans le cadre de l’évènement Paris pour l’Emploi, qui se tient les 4 et 5 octobre 2018. Le pavillon consacré au recrutement dans l’automobile accueille une trentaine d’entreprises du secteur, en croissance et donc en phase active de recrutement. Les groupes de distribution sont une nouvelle fois en force (Como, Parot, Sofibrie, Rousseau...) de même que les acteurs de l’après-vente (Autodistribution, Euromaster, Albax, Norauto, IDLP...). Au total, ce sont 1 500 postes à pourvoir que les équipes d’Autorecrute proposent aux visiteurs.Les profils recherchés concernent les métiers de la vente et l’après-vente, de mécanicien à carrossier en passant par chef d’atelier, réceptionnaire, ou encore commercial VN/VO, chef des ventes et directeur de concession. Les ressources humaines, la finance ou encore la comptabilité sont d'autres fonctions ciblés par les recruteurs.Avec 402 703 salariés enregistrés en 2016 (+0,8%), le secteur automobile reste l’un des principaux employeurs en France . Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, la branche a gagné 3 243 emplois.