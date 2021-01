Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG depuis 2019 et récemment nommé à la tête de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), a accordé une longue interview au journal allemand Augsburger Allgemeine. Il y décrit notamment la stratégie du constructeur bavarois, qui s’est fixé « des objectifs climatiques très spécifiques » pour 2030, en matière d’électrification de sa gamme. « D’ici à 2023, affirme-t-il, nous aurons déjà 25 modèles électrifiés sur la route », dont la moitié sera « entièrement électrique » comme la Série 7, la Série 5, le X1 ou encore les modèles iX et i4.



Ainsi, entre 2021 et 2023, poursuit-il,« nous construirons 250 000 voitures électriques de plus que prévu initialement », alors que « nous avions déjà des plans de croissance ambitieux ». Le dirigeant estime pas être en retard sur ce plan, d'autant que les normes européennes CAFE, imposant aux constructeurs de ne pas dépasser 95 g/km d’émissions de CO 2 sur 100 % de leur flotte, n’entreront en vigueur qu’en 2021 et que les quatre usines allemandes de BMW seront en mesure de produire des voitures entièrement électriques dès 2022. Cela permettra à la marque, selon Oliver Zipse, de « plus que doubler » la part de véhicules électrifiés dans les ventes de BMW, pour passer de 8 % cette année à 20 % en 2023.





Un plan européen ambitieux pour accélérer l’installation de bornes de recharge



Par ailleurs, on apprend que la BMW i3, premier modèle électrique lancé par la marque en 2013, ne sera pas arrêtée bien qu'elle soit entrée dans sa huitième année de production. « Elle n’a pas encore atteint la fin de son cycle de vie », justifie Oliver Zipse. Une BMW, ajoute-t-il, « n’a jamais roulé aussi longtemps », et elle continuera à être produite « tant que les clients seront intéressés ». La future i4 sera quant à elle un « beau Gran Coupé » car « les véhicules plats sont au cœur de la stratégie de BMW », même si les SUV représentent aujourd’hui près de la moitié des ventes du constructeur. « BMW ne sera pas un pur fabricant de SUV. Promis ! », a-t-il martelé.

Toutefois, sa plus grande préoccupation est que l’expansion des véhicules électriques ne soit pas ralentie par le manque d’infrastructures de recharge. Le dirigeant estime que 7 à 10 millions de véhicules électrifiés seront mis en circulation en Allemagne d’ici à 2030 et que, pour que chaque voiture puisse être rechargée, il faudrait « 8 à 11 millions de points de charge ». Cela signifie qu’il faudrait, dès aujourd’hui, mettre en service chaque semaine « 15 000 bornes privées et 1 300 bornes publiques » outre-Rhin pour atteindre un tel objectif. Oliver Zipse compte donc sur un plan européen ambitieux en la matière.



Défense du diesel moderne



En complément, le constructeur premium, qui n’a pas été secoué par le scandale du dieselgate n’enterre pas pour autant les moteurs thermiques. « Nous avons la conviction fondamentale […] que les faits ne doivent pas être falsifiés », clame le responsable. « Nous nous sommes engagés il y a plus de dix ans à lier étroitement notre principe du pur plaisir de conduire au principe de durabilité », se félicite-t-il avant d’ajouter : « Nous utilisons les technologies les plus modernes pour réduire les émissions du diesel depuis des années. » Cela « coûte beaucoup d’argent » mais donne à la marque « un avantage concurrentiel » car sa flotte de véhicules diesel « émet en moyenne moins de dioxyde d’azote que la concurrence ».