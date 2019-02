Le véhicule électrique dans tous ses états. Si l’ACEA a dévoilé des chiffres très prometteurs pour l’Europe, soit 145 520 immatriculations en 2018 (+52,4%), Jato révèle des résultats encore plus prolifiques pour le monde. Selon le bureau d’étude, l’année écoulée a battu un record de ventes de VE : ce sont 1,26 million d’unités écoulées, soit une hausse enregistrée de 74%. Jato précise qu’il s’agit de l’une des plus fortes augmentations toutes catégories confondues sur le marché mondial. Selon l’infographie ci-dessous, 391 000 VE ont été vendus en 2016, puis 727 000 en 2017 pour arriver à ce chiffre historique un an plus tard.

230 000 Model 3 en 2018

Cette croissance s’explique surtout par une forte demande en Chine (769 000 exemplaires) dont les gouvernements locaux se soucient de plus en plus de l’impact environnement mais aussi par le décollage des ventes de Tesla : le Model 3 est le véhicule le plus vendu au monde (230 000 unités en 2018), notamment en Amérique du Nord où il est devenu disponible en 2018.

Le top 5 des marchés place donc la Chine en première position, les USA suivent avec 209 000 immatriculations, mais trois pays européens tels que la Norvège, l’Allemagne et la France n’ont pas encore dit leur dernier mot avec respectivement 46 000, 35 000 et 31 000 ventes.

200 000 VE Renault en Europe depuis 2011

Alors que la Nissan Leaf s’offre la 3e place des voitures électriques les plus vendues dans le monde et que la Zoé reste inexistante, Renault tient à se féliciter de ses bons résultats. Le constructeur français annonce avoir franchi le cap des 200 000 VE en Europe depuis le lancement de sa gamme en 2011. En 2018, il s’agissait d’une augmentation de 36% avec un pic sur le second semestre à +62% (dont 40 000 Zoé immatriculées). Selon Renault, près d’un véhicule électrique sur trois évoluant sur les routes européennes est un véhicule de la marque. Et en France, la marque détiendrait à elle seule 56,8% du marché des véhicules électriques particuliers et utilitaires. Mais à quand la conquête du monde ?