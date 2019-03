Le montant total des ventes de véhicules de collection s’est élevé à, soit une baisse de 20% par rapport à l’exercice 2017, qui s’était conclu sur un montant de 112M€. Si le nombre de véhicules de collection vendus par les trois premiers opérateurs –- a augmenté de 7%, leur montant adjugé a diminué de 16 millions d’euros.Autre explication de l’érosion du marché en 2018, avancée par le Conseil des ventes : le retrait d’ Alcopa Auction , qui avait organisé ses premières sessions dédiées fin 2016 et « contribué à élargir sensiblement l’offre de véhicules de collection ». « Ce n’est pas notre cœur de business et les priorités étaient tellement grandes sur nos activités principales que nous avons mis moins de ressources sur ce segment », explique Jean-François Maréchal, directeur général de la société. En 2018,, soit une baisse de près de 6M€ du montant adjugé.Au total, il s’est commercialiséPar ailleurs, la quantité de même que le montant adjugé des « enchères millionnaires » ont baissé l’an passé. Neuf modèles dépassant les 1M€ ont ainsi été dénombrés (contre 16 en 2017), soit un repli de 11M€ du montant adjugé. « Ces véhicules de collection « millionnaires » ont représenté environ 20% du montant total des ventes en 2018, contre 26% en 2017 », indique le Conseil des ventes.a été le modèle de « collection » le plus cher vendu aux enchères l’an passé (RM Sotheby’s), devant la(3,14M€, Artcurial) et la(2,9M€, Artcurial). Bugatti et Mercedes-Benz ont été les deux marques les plus vendues dans le cadre des enchères en 2018 (27% du total chacune), devant Maserati (18%), Ferrari, Porsche et BMW (9%).Le Conseil des ventes indique que le taux d’invendu s’est révélé plutôt bas pour la marque Bugatti (14% l’an passé), toujours très prisée, alors que celui-ci a atteint 34% pour la vente de modèles Ferrari. En 2018,Les produits adjugésdes ventes et 48% du nombre vendu.