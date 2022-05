Rénovation des titres et intitulés

La rénovation du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM), en lien avec les partenaires sociaux et le ministère de l’Intérieur (Direction de la Sécurité Routière) en vue de le transformer en certification de niveau 6 (ex-niveau II).

La révision des titres professionnels : Peintre en carrosserie et Carrossier réparateur.

La rénovation de la licence Organisation et management des services de l’automobile (OMSA) en blocs de compétences, en lien avec les universités et les IUT concernés.

La place des jeunes dans la branche

En 2019, 11,7 % des salariés de la branche ont de 16 à 24 ans, 62 800 jeunes en formation initiale dans les métiers spécifiques de la branche (données 2019-2020), 28 000 sont apprentis, 31 000 sont lycéens. L'ANFA a participé aux travaux de rénovation des diplômes et titres professionnels en collaboration avec les ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur et du Travail. L'ANFA contribue au développement de la formation des jeunes via la promotion des métiers des services de l'automobile, du camion, de la moto et du vélo, à l'accompagnement des établissements de formation et à l'adaptation des certifications aux réalités de ces métiers.