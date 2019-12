Le 19 novembre 2018, au milieu de l’après-midi, un jet se pose à Tokyo. A son bord, Carlos Ghosn, l’incontesté patron de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Rien d’exceptionnel jusqu’à ce que tout s’emballe. Les autorités japonaises signifient à Carlos Ghosn qu’il est en état d’arrestation et le voici transféré derechef au sinistre centre de détention de Kosuge. L’un de ses bras droits, Greg Kelly, subit le même sort. Au lendemain de son arrestation, une affaire de fraude fiscale et de malversations financières est évoquée, même si la situation reste floue. Renault confie « à titre provisoire » la direction du groupe à Thierry Bolloré. Le 22 novembre, le conseil d’administration de Nissan révoque à l’unanimité Carlos Ghosn de son poste de président. Quatre jours plus tard, c’est au tour de Mitsubishi Motors de faire de même. L’onde de choc est mondiale, surtout que de nombreux observateurs découvrent simultanément la sévérité du système judiciaire japonais.

Carlos Ghosn reçoit peu de soutien

S’ensuit un feuilleton agité, mais il apparaît assez vite évident que le sort de Carlos Ghosn est scellé. Du côté de chez Nissan, les propos d’Hiroto Saikawa sont virulents et il n’en faut pas plus pour que la théorie d’un complot ourdi par les Japonais contre Carlos Ghosn s’installe en toile de fond. Dans le cadre de son dernier mandat à la tête de l’Alliance, le patron « citoyen du monde » travaillait à une réorganisation de l’ensemble pour aller vers une fusion, tout en envisageant un accord avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Voilà qui prend une certaine résonance aujourd’hui… Toujours est-il que Carlos Ghosn reçoit très peu de soutien : mutisme des organisations patronales, Medef en tête, et des hommes politiques, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, s’attachant exclusivement à défendre l’Alliance.

L’anniversaire oublié des 20 ans de l'Alliance Renault-Nissan

Le 24 janvier 2019, depuis le Japon où il martèle qu’il est innocent, Carlos Ghosn démissionne de la présidence de Renault et Jean-Dominique Senard, qui avait déjà organisé sa succession chez Michelin, est choisi pour lui succéder. En mars, il prendra la tête de Renault-Nissan-Mitsubishi. Sa mission est de rétablir la confiance avec Nissan, afin de pérenniser l’Alliance à tout prix. Une mission difficile, comme en témoigne l’anniversaire des 20 ans de l’Alliance, célébré le 27 mars 2019 dans une ambiance résolument peu festive. Les propositions de Jean-Dominique Senard sont rejetées par Hiroto Saikawa et sa garde, mais la situation de ce dernier se fragilise, notamment parce que Nissan doit annoncer aux places de marché qu’il n’atteindra pas ses objectifs annuels. Le 14 mai, Nissan publie de mauvais résultats. Trois jours après, Osamu Masuko quitte la présidence de Mitsubishi, même s’il reste au conseil d’administration. Le top management du groupe a été profondément remanié depuis que le scandale Carlos Ghosn a éclaté. Par exemple, Trevor Mann et Vincent Cobee, plutôt proches de Carlos Ghosn, ont été écartés.

Quand Dominique Senard durcit le ton

Jean-Dominique Senard décide d’accélérer et porte le projet de rapprochement avec FCA sur le devant de la scène. Les choses sont allées vite entre le président de Renault et du conseil de l’Alliance et celui d’Exor, John Elkann, les deux hommes se comprenant bien. Mais la position japonaise est ambigüe et l’Etat français va torpiller le projet, bien aidé par Patrick Pélata et Carlos Tavares et leurs fameuses notes, soit dit en passant. A partir du mois de juin et de l’assemblée des actionnaires de Renault, Jean-Dominique Senard hausse le ton, faisant comprendre qu’on peut encore compter sur lui, si on lui laisse les coudées franches, la métaphore de la moule marquant les esprits, car résolument hors de ses usages.

Eviction de Thierry Bolloré, Lucas de Meo pressenti

Mauvaises performances commerciales pour Renault et Nissan

Tandis que Carlos Ghosn reste assigné à résidence et enlisé dans la complexité judiciaire japonaise (son procès ne s’ouvrira pas avant avril 2020),le 9 septembre 2019. Tout en travaillant à un regain d’influence chez Nissan, Jean-Dominique Senard durcit ses méthodes. Cela conduit notamment à l’éviction de Thierry Bolloré, jugé trop abrupt avec le partenaire japonais (le nom de Luca de Meo, président de Seat , semble tenir la corde pour lui succéder).A la radio, Jean-Dominique Senard réaffirme avec insistance sa volonté de tourner la page de l’affaire : « L’affaire Ghosn, pour nous, c’est le passé. L’entreprise a besoin d’autre chose (...). Les équipes n’en peuvent plus, elles veulent regarder devant. » En filigrane de ces propos, on devine une pointe d’impatience. Jean-Dominique Senard ne cache d’ailleurs pas qu’il a « découvert une Alliance en beaucoup plus mauvais état » qu’il ne l’avait imaginé. « Cela se répare lentement », ajoute-t-il.

Nissan voit ses résultats se dégrader et, malgré un top management revu (ici, Stephen Ma, nouveau directeur financier), n'atteindra pas ses objectifs annuels. Entre l’avertissement sur résultats de Renault et les mauvaises performances trimestrielles de Nissan, la situation se détériore. Jean-Dominique Senard et Clotilde Delbos, directrice financière, n’hésitent pas à remettre en question le plan Drive the Future, qui fixait les objectifs commerciaux et financiers du groupe à l’horizon 2022. Jean-Dominique Senard a décidé de pointer certains problèmes de performances. Sans oublier la correction de certains dysfonctionnements managériaux (recours trop intensif à des consultants extérieurs, « fuite » des cerveaux...). « Le besoin d’un nouveau souffle », leitmotiv de Jean-Dominique Senard, devient urgent et si les indicateurs financiers du groupe seront en retrait en 2019, il se montre très ambitieux, parlant de 2020 comme d’une année clé. Après l’année zéro de 2019 et le deuil de la fructueuse ère Ghosn.