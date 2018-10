Black Week, 250 véhicules, ambassadeurs, bons d’achat, la combinaison parfaite pour une opération de com’ originale. Du 19 au 26 novembre 2018, pendant la semaine dédiée au Black Friday (vendredi 23 novembre), les automobilistes des départements du Nord et du Pas-de-Calais pourront être les nouveaux ambassadeurs de la marque Showroomprivé.



Sous l’initiative de it’smycar, l’entreprise française de vente événementielle en ligne propose à 250 conducteurs de la représenter en apposant des stickers sur les portières de leur véhicule. Et ce, sans modifier leurs habitudes. Cette mission leur permettra de gagner des bons d’achat de 50 euros et jusqu'à 100 euros si les quatre portières ont été estampillées aux couleurs de Showroomprivé.



Ce mode de communication outdoor couplé à des actions digitales est la spécialité de it’smycar. Celui-ci revendique avoir déjà conquis plus de 35 marques sur ce genre d’opérations marketing comme Norauto. Pour participer à cette action locale, les inscriptions sont désormais possibles sur www.itsmycar.fr. Il n'y a pas de sélection effectuée en fonction du véhicule, celui-ci doit seulement être propre et en bon état.