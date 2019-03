Le 4 avril prochain, Autorecrute (ndlr : qui appartient au groupe Argus) organise un nouveau Salon de l’emploi automobile à Paris. 4500 postes seront à pourvoir dans des domaines variés : après-vente (mécaniciens, carrossiers, chefs d’atelier...), vente (vendeurs VN & VO, chefs des ventes, directeurs de concession...), ou encore fonctions support (assistanat, RH, marketing/communication, finance, comptabilité…).Près de 1000 candidats sont attendus par une trentaine d’exposants (ALD Automotive, Alliance Automotive France, Altaïr, Auto1, BCA Expertise, Care Consulting, Comauto, Firstop, GNFA, Grand Garage de l’Essonne, Groupe Como, Groupe De Willermin, Groupe Jallu Berthier, Groupe Parot, Japauto, LeasePlan France, MSX International, Peugeot Retail Business, Planett, Polymont, Renault, Renault Retail Group, SGS Securitest/Auto Sécurité/Vérif Auto, SGS Automotive Services, Sixt, Speedy France, Taxi G7, ZF TRW Aktive & Passive Sicherheitstecnik,...Notons que Monster est partenaire de l’événement et que leurs experts assisteront les candidats et les aideront à mettre en valeur leurs compétences et leur potentiel lors des entretiens de recrutement.Pour plus de précisions et pour vous inscrire, cliquez ici