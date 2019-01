Le VO récent à la fête

Le plus de 5 ans en recul

Dès les premiers mois de 2018, le volume de véhicules d’occasion immatriculés en France accusait un déficit par rapport à 2017. A la fin du premier semestre, le recul atteignait même -1,5%. Il s’est estompé par la suite, notamment grâce à un solide mois de novembre , qui s’est conclu sur une hausse de 6,2%. La performance n’a pas été rééditée en décembre puisque, à 404 012 unités. Au final, le marché de l’occasion hexagonal termine l’exercice 2018 avecet un déficit de 43 240 véhicules par rapport à 2017, qui reste donc l’exercice de référence. Le bilan se révèle également inférieur à celui de l’année 2016, où 5,64 millions de VO avaient été immatriculés (soit une différence de 8 000 unités).Les immatriculations des marques françaises, qui ont représenté 53% du marché, ont reculé de 2,9%, quand celles des marques importées ont augmenté de 1,7%.Malgré un recul global, le marché 2018 a été particulièrement porteur pour les véhicules d’occasion récents, qui ont afflué dans certains réseaux de distribution en fin d’année à la suite du WLTP. Les professionnels spécialisés dans la vente de VO récents n’ont pas manqué de matériel tout au long de l’année écoulée., à 559 467 unités, soit une part de 10% du marché. Sur le seul mois de décembre, il a augmenté de 18%. Les immatriculations de Citroën et Peugeot ont grimpé respectivement de 1,8% et 4,7% en 2018, quand celles de Renault ont légèrement fléchi (-0,6%). Du côté de Citroën, l’arrivée du C3 Aircross sur le marché du VO récent a permis de compenser la chute des immatriculations de C3 (-19,7%) et C4 (-18,4%). Chez Peugeot, les 208 (+5,9%) et 5008 (+34,6%) sont les modèles qui ont le plus contribué à la progression. Pour Renault, les Kadjar (-11,4%) et Twingo (-8%) ont connu un net ralentissement sur ce segment, tandis que les immatriculations de Captur ont grimpé de 10,5%.Sur ce segment des VO âgés de moins de 1 an, la croissance a été principalement portée par les marques importées (+14,8%), avec notamment des bonds significatifs chez Nissan (+30,3%), Seat (+38,8%), Skoda (+62,7%) et Mercedes-Benz (+29%).En 2018,, dynamisés par la mise en place de la prime à la conversion. La plus forte progression a été observée sur l. Au total, les VO âgés de moins de cinq ans ont représenté une part de 35,6% des immatriculations en 2018, à un peu plus de 2 millions d’unités.du marché de la seconde main, à 3 629 194 unités (-4,8%), soit une perte de 2,8 points par rapport à 2017 (67,2%). Tous les segments des véhicules âgés de plus de cinq ans ont reculé l’an passé. Une tendance qui pourrait se poursuivre dans les prochains mois avec l’élargissement de la prime à la conversion