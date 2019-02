Des dossiers en cours d'étude

Le spécialiste européen de la distribution de pièces détachées automobiles et poids lourds a pris position sur le marché de la pièce de réemploi fin 2016. Depuis 2017, il opère sur ce business via sa marque Back2Ca r, alimentée parPréférence Recyclage. Ces derniers fournissent les distributeurs des groupements Groupauto, Précisium, Partner's et Gefa.En 2018, la filière Piec (Pièces issues de l'économie circulaires) d'Alliance Automotive Group a livré près de. Celui de Niort, premier centre racheté , a livré à lui seul une moyenne de 600 colis par jour. Au total, les six centres Préférence Recyclage ont affiché(incluant les PIEC, la vente de véhicules accidentés et de vieilles matières).L’an passé, Alliance Automotive Group a enregistré(le CA n'a pas été communiqué)« Nous avons dû redéfinir les contours d'un métier historique de déconstruction automobile pour migrer vers un véritable métier industriel de fabricant de pièces tout en intégrant des sites récemment acquis par le groupe. Cela a nécessité un travail de fond titanesque mais nous avons relevé ce défi. Aujourd'hui, avec une offre structurée, du stock, des sites de production sans équivalent sur le marché, nous sommes prêts à faire face à la demande qui devrait augmenter très significativement cette année », commente Luc Fournier, directeur de l'activité pièces et réemploi chez Alliance Automotive Group.L’offre Back2Car se compose de(gammes éclairage, thermique, moteurs et boîtes de vitesses, roues, équipements électriques, rétroviseurs, carrosserie...). L’an passé, l'offre de moteurs et de boîtes de vitesses, gérée uniquement par le centre de Niort, a généré plus de 4 000 commandes. En 2019, la production de cette gamme de produits est déployée à l'ensemble des sites du groupe, et ce afin « de répondre à un nombre de demandes de plus en plus important ».Le groupe indique par ailleurs que le nouveau centre d’Amiens, qui dispose de 65 000 mdont 15 000 mcouverts, devrait être inauguré au cours du premier semestre 2019. Le site de Niort fait l’objet d’une transformation pour pouvoir gérer l'offre boîtiers électroniques pour l'ensemble du groupe.Alliance Automotive Group indique*Genève Occasion à Niort, SEVP à Saint-Quentin, Laon et Limay, Axiomauto à Amiens, Dupas à Saint-Pierre-lès-Nemours