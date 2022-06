« Le poids lourd est un domaine d'activité historique du groupe, mais il prend une nouvelle dimension avec cette acquisition, qui vient compléter nos réseaux G-Truck/Top Truck et MP Truck. Les synergies nées de ce rapprochement vont faire grandir nos organisations respectives et nous permettre de répondre mieux encore aux besoins de nos clients ». Voici le message porté par Eric Girot, codirecteur général d'Alliance Automotive Group, concernant le rachat de 100% des actions de Todd, l’un des leaders de l’ensemble des véhicules du monde du transport (tracteurs, tracteurs/porteurs remorques, car, bus et VUL) et fort d’un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros.



Par cette acquisition, qui reste cependant soumise aux approbations réglementaires, AAG entend bien appuyer sa force de frappe sur le marché de la rechange poids lourds en bénéficiant des 35 sites du groupe Todd, répartis sur toute la France, opérant des activités de négoce mais aussi de réparation au sein de ses 22 ateliers intégrés.



Pour Franck Baduel, codirecteur général d'Alliance Automotive Group, « cette acquisition va accélérer l'excellente dynamique de nos performances commerciales sur le marché PL depuis plusieurs années. En diversifiant et en équilibrant nos activités VL et PL, nous renforçons notre capacité de résilience face aux aléas conjoncturels des deux marchés. Il s'agit bien pour nous ici d'une acquisition stratégique, et nous sommes très heureux d'accueillir les équipes Todd au sein du groupe ».



