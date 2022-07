Le dernier observatoire d’activité des MRA réalisé par AM Today et EBP MéCa fait état d’une baisse de 1,8 % du business au sein des ateliers sur les mois de juillet et août 2021. « Un chiffre somme toute correct par rapport à juillet et août 2020, qui avaient été soutenus par le besoin d’évasion post-confinement », rappelle l’observatoire. En effet, les MRA avait enregistré un mois de juillet 2020 record et un mois d’août solide. Ainsi, l’activité a augmenté de 1,6 % en juillet par rapport au même mois de 2020, avec des pics observés sur la seconde quinzaine. En revanche, les ateliers ont tourné au ralenti pendant une grande partie d’août, qui s’est conclu sur une baisse de 8,1 %. « La dernière semaine ne doit sa progression hebdomadaire de 60,2 % qu’à la désastreuse semaine précédente », informe l’observatoire. Traditionnellement, au sein des ateliers, le mois d’août pèse la moitié de l’activité réalisée en juillet.





Une avance qui fond depuis plusieurs mois

Au cumul des huit premiers mois, l’activité des ateliers affiche une progression de 16,7 % par rapport à la même période de l’an passé. L’observatoire rappelle cependant que cette avance culminait à + 32,8 % à fin avril 2021.

Pour rappel, le panel de la société EBP MéCa est constitué de 300 garages, avec ou sans enseigne. Ces derniers sont répartis de manière homogène en France métropolitaine et réalisent en moyenne un CA annuel de 360 000 € HT (de 120 000 € HT à 1 million € HT pour les structures les plus importantes).