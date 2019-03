Le réseau AD poids lourds et le groupe Premium, spécialisé dans le service et la distribution de poids lourds, d’engins de TP, miniers et d’équipements industriels de marques premium en Afrique de l’Ouest (Iveco, Astra, Liebherr, Linde...) ont conclu un partenariat commercial portant sur le déploiement « du concept de prestation de service et de distribution de pièces V.I. sur« Par cet accord avec le groupe Premium, qui apporte sa connaissance des marchés africains et le dynamisme de son réseau, AD poids lourds va pouvoir accélérer son développement en Afrique, en misant sur la proximité et la qualité de service que demandent tous nos clients transporteurs dans le monde », commente Guillaume Faures, directeur général des activités poids lourds d’Autodistribution. Dirigé par Eric Lefort, le groupe Premium opère au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Cameroun et prochainement en Guinée Conakry et au Bénin. Il a réalisé un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros en 2018.AD PL compte en France plus de 220 points d’entretien et de réparation. Il revendique un parc de plusieurs milliers de cartes grises et plus de 160 000 références de pièces multi-marques distribuées.