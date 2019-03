L’exercice 2018 a été riche pour ADA. L’enseigne du groupe Rousselet a déployé sa nouvelle identité visuelle et étoffé son réseau d’agences en France. Le loueur a ainsi conclu l’année avec 1 046 implantations, dépassant pour la première fois la barre des 1 000 points de vente. Le chiffre d’affaires cumulé des agences ADA a atteint 100,1 millions d’euros l’an passé, en hausse de 8,1% par rapport à 2017 (dont 70,6M€ pour les sites VP et 29,5M€ pour les VUL).La marque ADA a amorcé son retour dans les gares et les aéroports en ouvrantLa croissance a également été au rendez-vous pour l'enseigne Point Loc, déployée auprès des professionnels de l'automobile (garages, agents, carrossiers...). Le loueur dénombraitLa société, qui a lancé le service d’autopartage Moov’in.Paris avec Renault , revendique enfin plus 1 200 véhicules 100% connectés et accessibles 24/7 par smartphone en France.ADA se fixe pour ambition en 2019 « d’accélérer la transformation digitale, à travers l'accroissement du parc de véhicules connectés, et de renforcer sa présence dans les gares et les aéroports ».