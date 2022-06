Faciliter l’introduction en bourse de licornes françaises

Face au Nasdaq américain, les entreprises européennes du secteur technologique vont bientôt pouvoir s’offrir une meilleure visibilité auprès des investisseurs du monde entier. À partir du mois de juillet 2022,détenant des positions de premier plan sur leurs marchés respectifs. Ce segment sera réservé aux entreprises actuellement listées sur les places boursières de Paris, Amsterdam, Oslo, Bruxelles, Dublin, Lisbonne ou Milan, qui affichent une capitalisation d’au moins 300 millions d’euros et un taux minimum de croissance pour celles pesant moins d’un milliard d’euros.Parmi la centaine de sociétés retenues, notons la présence d’Aramis Group, spécialiste français de la vente de VO en ligne, du néerlandais TomTom, spécialiste des systèmes de navigation, ainsi que du norvégien Adevinta, maison mère de L’argus et du groupe Leboncoin , qui est notamment leader de la petite annonce en ligne dans quatorze pays. Plusieurs spécialistes du semi-conducteur figurent également sur la liste dévoilée mardi 7 juin, comme ASML, Soitec et STMicroelectronics, ou encore des acteurs de l’hydrogène tels que McPhy, Lhyfe et Hydrogen Refueling Solutions.À LIRE. Aramis Group. Une capitalisation boursière d'1,9 milliard d'euros Se défendant d’être « en concurrence avec le Nasdaq », le directeur général d’Euronext, Stéphane Boujnah, évoque plutôt le développement d’une « approche fondamentalement différente ». Il s’agit ainsi de privilégier une cotation à l’échelle européenne et une approche sectorielle plutôt qu’une simple introduction en Bourse sur un marché national, comme c’est le cas aujourd’hui. Euronext revendique par ailleurs la cotation de plus de 700 sociétés du secteur technologique sur les places boursières qu’il dirige, pour une capitalisation boursière totale de 1 500 milliards d’euros.En parallèle de la création de l’indice Euronext Tech Leaders, l’opérateur de places de marché souhaiteen vue de préparer leur introduction en Bourse. En France, une série d’initiatives a aussi été annoncée en lien avec Bpifrance et CDC Croissance afin d’accompagner l’entrée en Bourse de licornes françaises sur la place de Paris, à l’aide d’un fonds doté de 300 millions d’euros, qui doit être porté à 1,5 milliard d’ici à cinq ans.