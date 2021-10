Des autos partout ! Les démolisseurs ont pris en charge 1 571 776 véhicules hors d’usage (VHU) en 2018 en France, soit 433 034 de plus qu’en 2017 (+ 38%), selon les dernières données de l’Ademe. Un volume non record, mais proche de ceux vus au cours des différentes primes à la casse mises en place précédemment. L’exécutif se satisfait-il sans doute du succès de la prime à la conversion, mais du côté de la filière des véhicules hors d'usage, les avis sont unanimes : « Quand vous multipliez une volumétrie par trois, la filière ne peut fonctionner normalement », soupire un professionnel du recyclage qui travaille pour le compte d’un constructeur.

« Lorsqu’il y a un afflux massif de véhicules sur une période courte, cela nuit au taux de recyclage. C’est un sujet sur lequel nous avons déjà alerté les pouvoirs publics », fait savoir Régis Poulet, directeur commercial d’Indra.

Histoires de taux

La filière du recyclage automobile a en effet des objectifs légaux à atteindre chaque année : un taux de réutilisation et de recyclage minimum de 85% de la masse moyenne des véhicules et un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 95% de la masse moyenne des véhicules. Or ces indicateurs se sont tassés en 2018 : 86,9% pour le taux de réutilisation et de recyclage (87,3% en 2017) et 94,2% pour celui de réutilisation et de valorisation (94,5% en 2017). Les résultats traduisent donc une très légère évolution à la baisse. Mais il est un chiffre bien plus parlant : « 67,8% des couples centres VHU-broyeurs ont atteint leur objectif (85%) de réutilisation et de recyclage des VHU », indique l’Ademe, alors qu’en 2017, ils avaient été 78,4% ! Quelques démolisseurs ont par conséquent moins bien travaillé en 2018 d’un strict point de vue environnemental. « Quand il y a trop de véhicules, on ne cherche même plus à démonter. Donc, on gâche », maugrée Patrick Poincelet, le président de la branche recyclage du CNPA. Arthur Corbel, responsable du développement de France réemploi pièces auto (FRPA), ne dit pas autre chose : « Avec moins de véhicules, on essaie de valoriser au maximum les pièces détachées, mais s’il y a beaucoup d’autos, on est moins précis…» Afin de faire face aux 433 034 épaves supplémentaires, les centres VHU ont donc été obligés de faire de « l’abattage » : dépollution de l’épave et envoi direct au broyeur, sans passer par la case démontage et valorisation de tel ou tel élément.



Un surplus pour une minorité

L’affaire aurait été tout autre si les flux de véhicules à traiter étaient correctement régulés, soulignent la plupart des professionnels interrogés. Selon Patrick Poincelet, « de 250 à 300 opérateurs agréés » ont capté le surplus d’autos, « alors qu’il en existe 1 700 ». En conséquence, certains débordent quand d’autres regardent le train passer…

« On ne cesse de dire aux pouvoirs publics qu’il faut que ce soit les distributeurs qui choisissent leur opérateur, pas les constructeurs ! », tonne celui qui est aussi vice-président du CNPA.

Régis Poulet (Indra) tempère toutefois ces propos. Certes, selon lui, une minorité de démolisseurs ont capté le surplus généré par la prime à la conversion, mais « sur les 1 700 centres agréés, certains refusent d’intégrer un réseau [et ne peuvent donc avoir accès aux VHU envoyés par les concessionnaires], tandis que d’autres ne font pas de pièces de réemploi ». La manne à distribuer ne peut donc se répartir sur l’ensemble des centres en France. D’autre part, toujours selon le responsable d’Indra, les démolisseurs ont des systèmes de gestion active de leur flux. Avant de déborder, un casseur peut demander à son réseau de cesser de l’approvisionner, le temps de traiter les voitures accumulées sur le parc. « C’est précisément ce système qui nous a permis d’absorber les flux en 2018 et en 2019 », souligne Régis Poulet.

Les 15 autos stars de la démolition

Prise en charge Par rapport à 2017 Renault Clio II 70 921 + 57,6% Peugeot 206 68 151 54,40% Renault Clio I 56 331 31,80% Renault Mégane I 54 392 50,10% Peugeot 306 47 192 45,20% Peugeot 106 40 586 38,20% Renault Twingo 1 39 622 41,40% Citroën Xsara 37 220 50,50% Peugeot 307 32 637 80,90% Opel Corsa 30 603 31,80% Peugeot 205 29 336 34,90% Ford Fiesta 28 791 35% Citroën Saxo 25 782 44,50% Renault Laguna I 23 724 24,40% Fiat Punto 23 117 23,90%

Les trois piliers

L’équilibre économique d’un centre de VHU repose sur trois piliers : la vente de matières (le métal, surtout), celle de véhicules accidentés et celle de pièces détachées. Afflux d’autos devrait donc rimer avec business florissant. Et pourtant... Pas moins de 87,6 kg de pièces ont été démontées en moyenne par VHU en 2018.

« Le tonnage est dans la moyenne par rapport aux dernières années, quand entre 85 et 92 kg de pièces étaient démontées », indique le rapport de l’Ademe.

La fameuse pièce de réemploi n’a donc pas connu un bond de 38%, du moins dans son approvisionnement. La vétusté des autos est en cause. La prime à la conversion envoie des véhicules anciens à la réforme. Ainsi, en 2018, l’âge moyen des VHU traités est monté à 19 ans. Or, selon Olivier Cor, responsable de la plateforme Précis chez Indra, « l’âge moyen des pièces sur notre plateforme est de 10 à 12 ans. Les pièces de véhicules plus anciens sont moins intéressantes ou déjà en stock ». Plus d’autos anciennes ne servent donc pas le business de la pièce.



Reste la vente des matières. Mécaniquement, les démolisseurs et broyeurs se sont retrouvés avec 38% de matières supplémentaires par rapport à 2017. Hélas, selon un professionnel du recyclage, « les cours mondiaux étaient bons début 2018, puis se sont dégradés à l’automne et encore plus en hiver ». Les démolisseurs n’ont certainement pas perdu d’argent en vendant le métal, mais leurs gains ont été assez limités. Enfin, il est une donnée à ne pas négliger quand on démolit davantage d’autos : 99 442 t de matières non métalliques ont été envoyées en décharge en 2018, c’est-à-dire enfouies. En 2017, ce chiffre était de 60 617 t.