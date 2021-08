A la suite du scandale des logiciels truqués, l’Union Européenne a enjoint les Etats membres à instaurer, à partir du 1er septembre 2020, une surveillance du marché des véhicules à moteur de transport de passagers, de marchandises et de composants afin de s’assurer de leur conformité et du respect des normes. Ainsi, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire a confié la coordination et le suivi des opérations de surveillance à Afnor Certification.

Un organisme indépendant leader français dans son domaine



L’Afnor Certification est un organisme indépendant et leader en France dans la certification et l’évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences. Dans le cadre de ses nouvelles missions, l’organisme assurera ses activités en liaison principalement avec des laboratoires d’essais. Il débutera ses missions dans les toutes prochaines semaines.



A LIRE. La FFC recommande à ses réparateurs d'opter pour la norme Afnor