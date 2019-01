Le spécialiste de la distribution de pièces de rechange se dote d’une nouvelle plateforme régionale, située près de Lille. Baptisée Drop Nord Pièces Autos, cette structure, qui offre une capacité de stockage de 3 600 m, est opérationnelle depuis le 2 janvier 2019 et permet au groupement deCes derniers étaient auparavant livrés depuis la plateforme nationale de de Meyzieu (69) ou les centres régionaux de Gennevilliers (Drop Pièces Autos) ou de Rennes (Créa). Cette représentation régionale permettra également de « récupérer les commandes passées à la concurrence à cause des délais (J+1 vs H+4) et constitue un levier et un support pour appuyer le développement du réseau d’adhérents Agra ».« Le parc auto de la région Hauts de France est le troisième du territoire Français et le marché de la rechange indépendante y est dynamique. En effet, l’import de véhicules en provenance de Belgique dope la réparation et, par conséquent, la consommation de pièces détachées. De plus, Lille représente la porte d’entrée vers l’Europe du Nord. Le type de clientèle qui s’y trouve est organisé différemment mais les fondamentaux restent les mêmes. Ainsi, les transporteurs organisent de nouveaux circuits de livraisons express internationaux pour répondre à ces demandes de consommation. Les « indépendants » sont à la recherche d’une source d’approvisionnement fiable, étoffée, mais surtout qui ne provient pas de leurs propres concurrents », expose le groupement.Avec cette nouvelle plateforme, Agra quadrille désormais l’Hexagone. Dans les prochains mois, le groupement annonce « l’intégration de nouvelles pièces, un accroissement des gammes équipementiers et le développement de la pièce de réemploi dans tous les stocks ».