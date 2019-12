L’Italie, la Pologne, la Belgique, la Suède, la Finlande, et bien sûr la France et l’Allemagne, ont eu le feu vert de la Commission européenne, qui souhaite accélérer le Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur les batteries de véhicules électriques, à savoir le fameux « Airbus des batteries », initié fin 2018 par Peter Altmaier, ministre de l’Economie allemand. Elle donne ainsi l’autorisation à ces Etats membres de l’Union européenne de débloquer 3,2 milliards d’euros, ce qui devrait permettre de mobiliser 5 milliards d’euros supplémentaires en investissements privés, selon Bruxelles.

Dix-sept entreprises européennes partenaires

Cette alliance repose sur les initiatives de 17 industriels européens spécialistes, positionnés sur toute la chaîne de valeur, de l’extraction des minerais au recyclage en passant par la fabrication. Ces 17 participants directs sont donc issus de toute la filière et réuniront donc le constructeur automobile allemand BMW, comme les chimistes BASF et Slovay, mais aussi des PME :

« ces entreprises collaboreront étroitement les unes avec les autres et avec plus de 70 acteurs externes comme des organismes de recherche de toute l’Europe », a souligné Bruxelles.

De son côté, la France, qui investirait entre 700 et 960 millions d'euros, s’est engagée à accompagner le financement des travaux de recherche, de développement et d’innovation des entreprises Saft et PSA concernant de nouvelles générations de batteries lithium-ion (longue durée de vie, recharge rapide et respect de l’environnement), ainsi que leur premier déploiement industriel avec une usine dans l'Hexagone et l'Allemagne.

L'usine de batterie ouvrira ses portes en 2020 en France

Dans un communiqué, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a de nouveau confirmé vouloir avec Peter Altmaier, poser « la première pierre de l’usine-pilote en France début 2020 à Nersac, en Nouvelle-Aquitaine. Et un site de production sera lancé en France en 2022. Ce projet de plus de 5Md€ permettra de créer sur le territoire français plusieurs milliers d’emplois directs et indirects ».



Par son approbation, la Commission européenne place ses fondements dans l’émergence de la filière de batterie pour contribuer à la réalisation de l’objectif fixé par l’UE,« devenir le premier continent neutre en carbone d’ici à 2050 » car « l’industrie automobile européenne ne sera en effet plus contrainte d’importer des batteries produites à l’autre bout du monde et pourra offrir aux Européens des véhicules électriques véritablement verts ».