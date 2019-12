Qui des sites de Sochaux (25, Doubs) ou de Douvrin (62, Pas-de-Calais) l’emportera ? Le projet de l’Airbus des batteries, qui consiste à créer une filière européenne dédiée aux véhicules électriques, a été validé par Bruxelles : la Commission autorise sept pays, dont la France et l’Allemagne, à y investir plus de 3,2 milliards et donc à ouvrir les portes d’une usine-pilote dès 2020 (en Nouvelle-Aquitaine). Mais, la question aujourd’hui est de savoir où se construira le site français de production (un autre verra le jour sur le sol allemand dès 2024) ?

2 500 emplois pourraient être créés à PSA Douvrin

Alors que tous les espoirs sont concentrés sur le site sochalien, berceau historique de la marque au lion, car la région Bourgogne Franche-Comté s’est positionnée sur le projet pouvant créer jusqu’à 2 000 emplois directs, la région Hauts-de-France en a décidé autrement. Selon un Tweet de son président Xavier Bertrand, « le groupe PSA est entré en négociations exclusives avec la région @hautsdefrance pour l’implantation d’une usine de batteries nouvelles générations à Douvrin. Cette usine, essentielle pour notre souveraineté, pourrait créer 2 500 emplois ».

Sur la vidéo qui le complète, il précise toutefois qu’il ne s’agit pas via cette délibération « de l’annonce d’une candidature, ni d’une implantation, mais la confirmation d’un engagement ».





Les Hauts-de-France, première région automobile

Xavier Bertrand le mentionne lui-même pendant la séance plénière à Lille, le site de Douvrin, près de Lens (Pas-de-Calais) est bien en compétition avec l’usine PSA Sochaux (Bourgogne Franche-Comté) et celle de Trémery (Grand Est). Rien n’est donc officiellement décidé, ni validé et la décision finale reviendra au groupe PSA d’ici à la fin de l’année 2019 ou début 2020. Les travaux devraient débuter en 2021 avec une mise en production automobile industrielle dès 2023.



D’après le président de la région du nord, « cette gigafactory aura une capacité de production particulièrement importante et ses besoins de financement sont estimés à 2,2 milliards d’euros. [...] La France va mobiliser 846 millions d’euros, l’Etat, 690 millions d’euros, et la région Nouvelle Aquitaine où est installé le site pilote va mobiliser 35 millions d’euros. Pour la fabrication des batteries, la région Hauts-de-France mobilisera, quant à elle, 121 millions d’euros ».



Les Hauts-de-France vont tout faire pour remporter la partie, grâce à ses atouts : la première région automobile de France et le premier territoire français en attractivité des investissements étrangers, selon l'élu.