C’est officiel depuis le 1er janvier 2019, Alain Van Groenendael est le nouveau PDG d’Arval, le spécialiste de la location longue durée de véhicules. Diplômé de l'Institut Catholique des hautes études commerciales (ICHEC) et de l’Université de Saint Louis de Bruxelles, le dirigeant a rejoint BNP Paribas Personal Finance en 2008 en tant qu'administrateur et directeur général délégué en charge de l’international et du marketing. En 2015, il a été nommé président de la société et a intégré les comités de direction générale d'International financial services et de retail banking du groupe.De novembre 2017 à juin 2018, il a pris la fonction de président d’Opel Vauxhall Finance. En parallèle, Alain Van Groenendael occupait également le poste de vice-président de l’Association française des sociétés financières (ASF) ainsi que de président d’Eurofinas, Fédération européenne des associations des établissements de crédit.Avant de rejoindre BNP Paribas, Alain Van Groenendael a effectué une grande partie de sa carrière chez Citibank, notamment au poste de CEO de la banque de détail en Europe Occidentale et comme membre du Citigroup management committee. Il a aussi été président du pôle crédits et services financiers du groupe PPR, et PDG de Finaref.