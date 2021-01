L'argus. Quel est actuellement le plan de développement de Lynk&Co, qui a pris un peu de retard par rapport aux prévisions ?

Nous avions prévu de faire un lancement en trois étapes, d’abord en Chine, ensuite en Europe et enfin aux Etats-Unis. En Chine, où nous avons lancé la marque en 2017, les résultats sont supérieurs à nos attentes. Nous avons repoussé notre arrivée en Europe, pas tant à cause de la crise sanitaire, mais parce que nous avons décidé de changer assez fondamentalement la version européenne de notre voiture, dont la production va démarrer dans quelques semaines. Concernant les Etats-Unis, nous n’avons pas encore de date arrêtée, mais ce ne sera pas en 2020 ni en 2021.



L'argus. Ne redoutez-vous pas le contexte réglementaire en Europe, de même que les décisions très différentes entre les pays en matière de taxes ?

Nous constatons des changements de taxe partout en Europe, par exemple, en Suède et en Allemagne récemment, qui ont un impact sur les niveaux de prix. Lynk&Co , au même titre que les autres constructeurs automobiles, doit s’en accommoder et s’adapter. Mais ça ne nous a pas refroidis dans notre développement.



L'argus. Où en êtes-vous du déploiement de magasins aux couleurs de la marque et de vitrines éphémères ?

"Notre business model répond au contexte incertain"

Notre plan est de disposer de nos propres vitrines (des « clubs ») dans les grandes villes en Europe. Une vingtaine sont prévues jusqu’à la fin de 2022. Le premier ouvrira à Amsterdam fin octobre, suivi de la Suède fin 2020 et de Berlin au début de l’année 2021., mais nous n’avons pas encore pris de décision sur l’emplacement. En complément de ces « clubs », nous couvrirons le terrain avec des points de vente éphémères, qui voyageront de ville en ville. Nous allons ouvrir les carnets de commandes à la fin du mois d’octobre, y compris en France, et les premiers véhicules seront livrés en avril prochain.



L'argus. Quel est le potentiel de Lynk&Co en Europe ?

Au regard de notre « business model », basé sur l’abonnement et le partage, et non sur la possession, nous ne raisonnons pas en termes de volumes de véhicules à livrer en Europe ou en France.. Mais il s’agit d’un chiffre un peu vague. Notre approche étant nouvelle, il reste encore difficile d’estimer le potentiel d’abonnés. Je crois qu’elle répond au contexte incertain que nous vivons actuellement, notamment parce que les clients sont de plus en plus frileux à l’idée d’acheter une voiture. Les gens sont aussi davantage prudents concernant la notion de partage, par conséquent, c’est à nous de proposer une solution simple.



L'argus. Quel sera le profil des clients Lynk&Co en Europe ?

"Notre intention est d’assurer le service via des distributeurs Volvo"

Nous étions surpris par le profil de nos clients en Chine, qui étaient bien plus jeunes que ce que nous avions anticipé, avec un âge moyen inférieur à 30 ans. Je pense que l’âge de nos abonnés en Europe sera bien plus jeune que la moyenne de l’industrie automobile. Les « millennials » représenteront certainement une grande partie de nos clients, mais plus que l’âge, c’est davantage la mentalité de ces derniers, plus ouverte, qui nous importe.Quelles sont les synergies envisageables avec les distributeurs du réseau Volvo ?Nous menons actuellement des négociations avec les réseaux de concessionnaires en Europe. Elles sont bien avancées. Notre intention est d’assurer le service par le biais des distributeurs Volvo



L'argus. Lynk&Co est inconnu des acheteurs européens. Comment comptez-vous faire connaître la marque ?

La notoriété est proche de zéro, ce qui est logique, puisque nous n’avons pas encore démarré nos activités. Nous n’avons pas l’intention d’utiliser les médias traditionnels, comme la télévision, nous allons axer notre communication sur le numérique, les réseaux sociaux et certains événements.