ALD Automotive a profité de sa journée Bluefleet du 24 octobre 2019, consacrée à ses clients, pour leur présenter en avant-première une toute nouvelle offre en lien avec l’économie et la mobilité partagées. La plateforme d’autopartage ALD CarSharing est un service pour les entreprises, permettant aux employés de bénéficier d’un véhicule dans le cadre de leurs déplacements, professionnels ou personnels. Cette solution BtoB a été testée, éprouvée et déployée en Italie, avant de conquérir l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, puis tout récemment la France.

Optimiser la flotte de véhicules et son coût

Le loueur de longue durée prévoit d’appuyer ce nouveau dispositif sur un écosystème applicatif interne, soit un socle de trois blocs indissociables : une technologie embarquée pour la prise en charge des véhicules en libre-service (un boîtier permet de suivre la rotation de parc en temps réel), un site Web et une application smartphone pour la réservation utilisateurs et un bouquet de services dédiés (lavage, convoyage, etc). Les véhicules en auto-partage bénéficient également du financement et de l'ensemble des prestations en location. Cette solution se compose de trois blocs indissociables. Le plus ? Il s’agit d’un moyen unique et supplémentaire pour les sociétés d’optimiser leur flotte car d’après ALD Automotive, « la solution ALD carsharing, plébiscitée dans les plans de mobilité en entreprises, offre une gestion simplifiée et un meilleur taux d’usage des véhicules partagés en entreprise, permet également de contribuer à l’optimisation des coûts liés à la petite mobilité (taxis, location de courte durée, indemnités kilométriques,…), au déploiement des énergies alternatives et au confort des collaborateurs dans un cadre professionnel ou privé ». Il promeut aussi l'amélioration du bilan écologique ou encore la satisfaction des collaborateurs de l’entreprise.