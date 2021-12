Malgré ce contexte pesant de la pandémie mondiale, les comptes d'ALD Automotive, certes, sont dans le rouge, mais traduisent tout de même d'une certaine solidité. Selon ses résultats financiers 2020, le loueur de location de longue durée a enregistré un bénéfice

509,8 millions d'euros, soit un baisse de 9,6 % par rapport à 2019. La filiale de la Société Générale explique celle-ci par un amortissement additionnel et une provision prospective de

15 millions d'euros pour dépréciation de créances.

La résilience d'ALD Automotive

Pendant cette année écoulée, ALD Automotive a géré 1,76 million de contrats dans le monde, soit en léger repli de 0,4 % sur un an. Parmi eux, 386 000 ont été souscrits en fleet management. Selon le groupe, les livraisons et les commandes des entreprises auraient fortement ralenti au deuxième trimestre en lien avec toutes les mesures de confinement et de restrictions de mobilité décidées partout dans le monde. La reprise s'est ainsi observée au cours des troisième et quatrième trimestres.

Le directeur général Tim Albertsen, estime que l'entreprise "a démontré toute la force et la résilience de son business model, porté par l'agilité et la capacité d'innovation de l'organisation et des équipes. En 2020, nous avons su tirer notre épingle du jeu en termes de performance opérationnelle et financière, et ce malgré l'inclusion de plusieurs provisions reflétant les risques potentiels à venir".

L'occasion record

La crise a également permis le verdissement du parc du loueur, 2020 a été une période charnière pour l'intronisation de véhicules moins polluants : les électriques, hybrides et hybrides rechargeables ont gagné 10 points de pénétration pour représenter sur l'année au final 23 % de la flotte de véhicules particuliers mondiale (13 % en 2019).

Côté occasions, le nombre de transactions en 2020 a atteint 305 000 voitures vendues, un volume record pour l'entreprise, en hausse de 3,1% par rapport à 2019. Une performance notamment possible aux efforts réalisés à ce sujet avec l'évolution des outils et processus VO et le remarketing. Dépassant toutes les espérances, 61,1 millions d’euros ont été dégagés grâce à cette activité, ainsi qu'une marge unitaire par véhicule de seconde main de 201 euros.

