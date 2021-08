C'est le grand remaniement chez ALD Automotive. Toutes ces nominations prendront effet à compter du premier septembre 2020.

Frédéric Hamain, directeur régional Europe Nord-Est

Frédéric Hamain a été nommé directeur régional Europe Nord-Est, en plus de son poste actuel de directeur général d'ALD Automotive en Russie. Ce dirigeant siégera également au comité opérationnel du groupe.

Titulaire d’un master comptable et financier et d'un DESS finance et fiscalité internationale en France, Frédéric Hamain a rapidement déménagé à Moscou pour diriger le back-office des marchés de capitaux de la banque Société Générale, avant de devenir responsable du Global Banking Services et Commercial Banking en 2000. De 2004 à 2008, il acquiert plusieurs expériences et part vivre en Chine en 2011, pour devenir directeur général d'ALD Fortune, la joint-venture d'ALD Automotive. Frédéric est le directeur général d'ALD Automotive Russie depuis 2015.

Pedro Dias, directeur général en Bulgarie

Pedro Dias prend la direction générale d'ALD Automotive en Bulgarie à la suite de son poste de responsable des grands comptes internationaux chez ALD. Il remplace Olena Tymofiyiva, nommée directrice générale d'ALD Automotive en Hongrie. Pedro Dias a commencé sa carrière en 1995 chez Opel en tant que directeur des ventes, des finances et des assurances. En 2002, il devient responsable des ventes, puis directeur du marketing et des partenariats en 2008, au Portugal. Depuis 2018, Pedro Dias est Senior International Key Account Manager chez ALD.

Anne-Cécile Huet, directrice générale en Norvège

En Norvège, Anne-Cécile Huet sera désormais à la tête de la direction générale du loueur. Précédemment chef de cabinet du comité exécutif d'ALD, elle remplace ainsi Annie Pin qui a été nommée directrice commerciale d'ALD et membre du comité exécutif d'ALD. Titulaire d'un master en commerce international et d'un MBA en entrepreneuriat, Anne-Cécile Huet a débuté sa carrière en 2006 en tant qu'inspectrice à la banque française Crédit Mutuel. Trois ans plus tard, elle intègre la Société Générale en tant que chef de mission au sein de l'équipe d'audit interne avant de s’installer en Norvège en 2011, où elle a occupé diverses fonctions. En 2019, elle devient directrice de cabinet du comité exécutif d’ALD puis responsable de programme pour ALD Flex, la solution de mobilité du groupe.



Maciej Arwaj, directeur général en Pologne

ALD Automotive Pologne accueillera son nouveau directeur général, Maciej Arwaj, qui quittera donc son poste de directeur commercial. Il remplace Marek Malachowski, récemment nommé directeur général d'ALD Automotive au Portugal et directeur régional pour la Méditerranée. Maciej Arwaj a rejoint ALD Automotive en 2010 et occupé divers postes opérationnels, de la coordination de la location à court terme à la vente de voitures d'occasion. En 2015, il devient directeur des opérations avant d'être nommé directeur commercial en 2020. Il est titulaire d'une maîtrise en sociologie et diplômé en marketing.