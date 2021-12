Les contrats prolongés pour pallier la pénurie

Un bénéfice de 740 euros par VO vendu

Devenir leader mondial

Le 21 juin dernier, ALD a quitté l’indice boursier SBF 120, qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation, pour rejoindre l’indice CAC Small. Dans une interview accordée, en début d’année, à l’émission web Ecorama, Gilles Bellemere, directeur général d’ALD Automotive France, déclarait ainsi que l’action était « exposée aux valeurs résiduelles » des véhicules d’occasion, qualifiant de « décevant » le fait que son cours ne soit « toujours pas revenu au cours d’introduction » en 2017, soit environ 14 euros.Malgré cette décision du conseil scientifique d’Euronext, Gilles Bellemere, nous a toutefois déclaré, lors d’une visite de l’ALD Mobility Center de Nanterre organisée mi-septembre, que la filiale de la Société Générale spécialisée dans la location longue durée et la gestion des flottes, a réaliséSon résultat net a ainsi atteint 352 millions d’euros entre janvier et juin grâce à 1,76 million de contrats en cours, dont 563 000 en France (soit 315 000 contrats LLD, 239 000 contrats de gestion de flotte et 9 000 contrats de location moyenne durée). Il ajoute que « l’activité commerciale a été dynamique » et que les commandes ont atteint un « niveau historique ». La croissance attendue pour sa flotte sur l’ensemble de l’année 2021 est comprise entre 1 et 3 %.À LIRE. ALD Automotive et son bénéfice sont tombés à – 9,6 % en 2020 Cette bonne performance s’explique indirectement par la pénurie de semi-conducteurs . Loin d’être pénalisé par les délais de livraison des voitures qui s’allongent car ALD « livre toujours des voitures », Gilles Bellemere « voit les choses de façon sereine » sur le sujet car il dispose de « l’arme des prolongations de contrats », ainsi que de l’offre ALD Flex. Comme 90 % du business d’ALD se fait avec des contrats de LLD en BtoB, dont la durée moyenne atteint 44 mois, le « rallongement de la durée des contrats ne pose pas de trop gros problèmes de fiabilité », puisque les voitures de la flotte sont « plus récentes que la moyenne des VO », à savoir environ 2 ans à 2 ans et demi de moyenne d’âge.Selon le directeur général, les contrats peuvent donc courir jusqu’à six ans, même avec des véhicules affichant plus de 200 000 km. Et lorsque « les limites techniques du véhicule sont atteintes »,« un véhicule de substitution pendant un temps plus limité ».À LIRE. Des vitrines de la mobilité en plein confinement Quant à la gestion de son parc de véhicules d’occasion , Gilles Bellemere indique qu’ALD profite de la demande soutenue en la matière. Entre le manque d’offre de VN à cause des délais de livraison rallongés, la quasi disparition du vivier issu des véhicules en location courte durée et la reprise économique, la tension sur le marché du VO entraîne une diminution de l’offre et une augmentation des prix. Résultat, au premier semestre, la vente d’un VO a rapporté en moyenne 740 euros à ALD, sachant que 80 % des VO sont vendus à des professionnels et que 20 % d’entre eux sont destinés à l’export.En rapportant ce chiffre aux 169 000 VO vendus par l’entreprise au cours de la première moitié de l’année, dont 82 000 au cours du deuxième trimestre,En comparaison, les 126 000 VO vendus par ALD au premier semestre 2020 lui ont coûté 92 euros par voiture, les 145 000 VO du premier semestre 2019 lui ont rapporté 299 euros par unité, tandis que les 141 000 VO du premier semestre 2018 ont rapporté 424 euros par modèle. Au deuxième semestre 2021, ALD s’attend à un bénéfice moyen par véhicule d’occasion compris entre 600 et 900 euros, mais Gilles Bellemere pense que ce sera « plus proche des 900 euros ».À LIRE. Lynk & Co choisit ALD Automotive pour capter les entreprises Affirmant ne pas avoir de problème à écouler les voitures à moteur diesel sur le marché de l’occasion car ces modèles récents sont « en ligne avec la réglementation », Gilles Bellemere se félicite de la vitesse de verdissement de la flotte ALD. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent déjà 26 % des voitures proposées par l’entreprise, alors que l’objectif est fixé à 30 % à l’horizon 2025 dans le cadre de sa stratégie « Move 2025 », puis à 50 % de modèles entièrement électriques en 2030. Cette stratégie vise à propulser ALD comme « leader mondial de l’industrie de la LLD », selon les mots de Pascal Vitantonio, directeur de la stratégie et du développement, mais aussi comme « un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable ».Ce dernier met en lumière « deux enjeux majeurs en France » pour atteindre ces objectifs, à savoir « la transition énergétique des flottes », ainsi que « l’intégration des nouvelles mobilités en entreprise ». Pour le premier, l’offre ALD Electric s’évertue à accompagner les gestionnaires de flottes et les conducteurs, notamment pour identifier le meilleur type de véhicule électrifié en fonction de leurs besoins, mais aussi l’infrastructure de recharge la mieux adaptée, ou encore à analyser en profondeur les TCO (coût total d’utilisation). Si besoin, certains clients peuvent même utiliser le service ALD Switch, qui permet de bénéficier ponctuellement d’un véhicule thermique.analyse Pascal Vitantino. En complément, la gamme de services proposés par ALD s’étoffe progressivement, notamment via de la croissance externe. Ainsi, ses clients professionnels peuvent mettre à disposition des solutions de vélopartage ou d’autopartage, de location longue durée de vélos électriques, etc. Même s’il admet que certains de ces nouveaux services « ne marcheront pas », Gilles Bellemere estime qu’il s’agit pour ALD d’explorer un panel le plus large possible pour « ne pas louper une future tendance lourde » en matière de mobilité. L’entreprise essaye pour cela d’adopter le mode de fonctionnement d’une startup, même si pour le directeur général d’ALD Automotive France « ce n’est pas simple en tant qu’entité appartenant au groupe Société Générale ».