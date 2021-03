Le groupe ALD Automotive, filiale de la Société Générale, annonce une baisse de 2,1% de son bénéfice net au premier trimestre 2019, par rapport à la même période de référence 2018, toujours freiné par le fort repli des ventes de voitures. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 133,8 millions d'euros.Par ailleurs, la marge brute des activités, qui caractérise le volume d'affaires de l'entreprise, a légèrement augmenté (+1,1%), pour s’établir à 332,3 millions d'euros. Cette performance a été soutenue par la solide progression des marges de contrats de location et de services, en dépit d'une nouvelle forte baisse des ventes de voitures : elles ont dévissé de 35,7% sur un an, à 19 millions d'euros, même si ce chiffre marque un léger rebond par rapport au trimestre précédent (17,1 millions d'euros).« ALD a continué, au premier trimestre, de développer son activité commerciale, et a réalisé une acquisition supplémentaire, confortant sa position sur le marché », souligne, directeur général du groupe. Pro memoria, rappelons qu’ALD a conclu un accord au début du mois de mars avec Stern Group pour l'acquisition de sa filiale SternLease, une société de location qui dispose d'une flotte de quelque 13000 véhicules aux Pays-Bas, un volume significatif sur ce marché.Présent dans une quarantaine de pays, ALD fait valoir, à fin mars, une flotte mondiale s'élevant à 1,68 million de véhicules (+1,1% sur le trimestre et +9,3% en glissement annuel). Le groupe précise que l’électrification de sa flotte est au programme. Début mai, ALD Automotive a d’ailleurs signé un accord international avec ChargePoint, un réseau mondial de recharge de véhicules électriques, afin de faciliter et d'accélérer la transition vers la mobilité électrique des grandes entreprises internationales, des PME et des particuliers. « ChargePoint apportera son expertise et sa gamme complète de solutions et de services de recharge auprès des clients dans plus de neuf marchés en Europe », est-il précisé.Enfin, le groupe se dit aussi « confiant de pouvoir réaliser son objectif d'un accroissement de 5 à 7% de sa flotte en 2019 », confirmant aussi ses autres grands objectifs annuels.