Les financeurs comme les spécialistes de la location de longue durée fourbissent leurs armes pour prendre position sur le marché de l’occasion et accompagner le développement des formules de financement locatives. ALD Automotive France, qui gère un parc de 530000 véhicules, annonce ainsi le déploiement de la marque Origin, consacrée à la vente et à la location longue durée de véhicules d’occasion aux particuliers.L’offre de VO multimarques, âgés de 2 à 5 ans et issus des retours de locations des marques d’ALD Automotive et de Parcours, est accessible sur la vitrine origin-occasions.com. Les particuliers peuvent se faire livrer leur véhicule dans les 15 points de vente qui composent le réseau Origin.Les acheteurs peuvent recourir à trois modes d’acquisition : achat comptant du véhicule, solution de financement ou une offre de location longue durée. Chaque véhicule proposé à la vente est également assorti d’une garantie de 6 à 12 mois selon son kilométrage.L’an passé, le loueur Leaseplan avait développé sa vitrine européenne Carnext.com pour la vente de véhicules d’occasion.-A lire aussi Les loueurs de longue durée à l'assaut des particuliers