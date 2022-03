L’actualité est riche pour le groupe Auto1, spécialisé dans le rachat et la vente de voitures d’occasion en Europe, auprès des professionnels (Auto1) et des particuliers (Vendezvotrevoiture et Autohero). Sur le plan financier, la société allemande a concrétisé

le 4 février 2021 son introduction en bourse sur la place de Francfort, afin d’accélérer sa croissance en Europe. Au niveau des développements, elle pousse depuis plusieurs semaines sa vitrine digitale Autohero, dont les spots publicitaires sont visibles sur certaines chaînes de télévision françaises. Directeur général de la filiale française depuis 2014, qui n’était à son lancement qu’une petite entité composée de deux personnes (ils sont plusieurs centaines aujourd’hui), Alexandru Marin évoque la stratégie de la société et fait le point sur les derniers projets mis en place.

L'argus. Comment le groupe a-t-il traversé l’année 2020 ?

Alexandru Marin. À la fin du troisième trimestre 2020, nous avons annoncé que nous étions rentables et en croissance par rapport à la même période en 2019. En revanche, je ne peux pas m’exprimer sur les résultats de l’année complète car ces derniers n’ont pas encore été communiqués par le groupe. Comme beaucoup d’autres acteurs, nous avons décidé l’an passé d’accélérer la digitalisation de certains processus et de notre business model. Nous avons considéré qu’il était de notre responsabilité en tant que société technologique d’apporter des solutions qui permettent à nos clients professionnels, des grands groupes de distribution comme des petits marchands, de continuer de faire du business à distance. Cela s’est traduit par le lancement en juillet de l’application EVA, qui leur permet d'effectuer l'inspection d’un véhicule de façon dématérialisée et autonome. Concernant notre marque Vendezvotrevoiture, qui s’adresse aux clients particuliers, nous avons digitalisé encore plus le processus d’inspection. Il peut ainsi de chez lui, en fournissant davantage d’informations qu’auparavant, obtenir une offre de reprise ferme. Quand le marché est reparti, dans un contexte de tension sur les approvisionnements, cet outil nous a permis d’augmenter le nombre de leads et à fortiori de mieux répondre aux demandes des distributeurs.



À LIRE. Auto1 lance une application pour la reprise et la revente d'occasions

À trop laisser la main aux particuliers sur ce sujet, cela ne risque-t-il pas de donner des prix de reprise décalés du marché et de créer de la déception ?

À travers notre plateforme, le vendeur s’intègre dans un système d’inspection et il n’obtient un prix de rachat que s’il va jusqu’au bout du parcours, et sous réserve évidemment de l’inspection réalisée par Auto1. Nous demandons aux particuliers de se rendre dans une agence Vendezvotrevoiture pour que l’un de nos experts réalise une contre-inspection. Selon le rapport établi, nous n’hésiterons pas à revoir le prix à la baisse, même si nous constatons que le nombre de mauvaises surprises est bien inférieur à ce que nous avions imaginé. Celui-ci peut être revu à la hausse également si certaines options n’avaient pas été mentionnées. Ce processus permet de rassurer le vendeur du véhicule et de lui faire gagner du temps, en limitant notamment le nombre d’interactions.

De combien de points de dépôt “Vendezvotrevoiture” disposez-vous ?

Nous en dénombrons plus de 400 en Europe et plus de 70 en France. Nous couvrons tout le territoire national.

" L’occasion est clairement le segment dans lequel il faut investir "

Que représente le marché hexagonal pour Auto 1 ?

La France est clairement un marché majeur pour notre groupe. Mais je ne peux pas en dire davantage car la direction du groupe ne souhaite pas communiquer de volumes par pays*. Quand on scrute l’évolution des marchés VN (– 25 %) et VO (– 3,5 %) en France en 2020, l’occasion est clairement le segment dans lequel il faut investir.

Comment évolue votre offre à destination des professionnels de l’occasion ?

Nous avons donc lancé l’an passé notre application baptisée EVA et le groupe vient de déployer un outil d’indicateur de prix dans

13 pays européens, dont la France. Celui-ci vient s’inscrire dans notre application et permet à tous les professionnels de pricer leur reprise. L’outil est gratuit, ouvert à l’ensemble des acteurs du marché VO référencés sur Auto1.com et n’est pas conditionné à un engagement de volume. Le calcul du prix est basé sur l’algorithme d’Auto1 qui analyse les données de plus de deux millions de transactions réalisées depuis 2012 par près de 60 000 professionnels implantés dans 30 pays européens. Nous avons tous les mois jusqu’à 200 000 professionnels différents qui se connectent sur Auto1.com. Nous sommes de loin la première place de marché en Europe Continentale, avec un volume de 615 000 véhicules d’occasion vendus en 2019, loin devant le deuxième. Certes, les professionnels ne nous ont pas attendus pour revendre leurs VO mais nous avons réussi à apporter des outils qui permettent de digitaliser une grande partie du processus de rachat et de revente, le plus rapidement et au meilleur prix. Et nous allons continuer d’investir dans ce type de produits.



À LIRE. Les principaux marchands de véhicules d'occasion en France en 2020

" 1 000 professionnels utilisent Auto1 dans le cadre du remarketing VO "

Pour les professionnels de l’automobile, Auto1 est-il avant tout un opérateur pour le sourcing ou de remarketing ?

Historiquement, les professionnels utilisent notre plateforme BtoB pour acheter des voitures d’occasion. Et c’est toujours le cas aujourd’hui. Des milliers de distributeurs et de marchands se rendent sur notre site dans ce cadre tous les mois en France. Mais notre capacité à faire se rencontrer l’offre et la demande au niveau européen nous rend également intéressant pour des distributeurs qui souhaitent recommercialiser des véhicules d’occasion qui sont moins stratégiques pour eux. Il s’agit aujourd’hui d’un axe de développement important pour le groupe. Sur les 60 000 clients partenaires recensés en Europe, 1 000 font appel à nos services dans le cadre du remarketing VO. Cela démontre que le potentiel de croissance reste important.

Quel est le rapport entre les achats réalisés en France et ceux à l’étranger de la part de vos clients français ?



Notre souhait au départ était de créer une plateforme européenne qui permet de faire tomber les barrières, géographiques, administratives… qui existent sur le marché de l’occasion en Europe. Ce pari est réussi car la part des véhicules achetés à l’étranger par les marchands français ne cesse de croître. Ils ont besoin de trouver le bon véhicule, au bon prix avec les bonnes options, les bons équipements et notre capacité logistique associée à la standardisation des inspections les rassure. Auto1 est un groupe technologique qui s’appuie sur plus de 4 000 collaborateurs en Europe. En revanche, je ne peux pas communiquer de chiffres ni de proportion entre les achats réalisés en France et ceux à l’étranger.

"Nous avons remis les professionnels au cœur de la transaction auto"

Pouvez-vous nous présenter votre site de vente en ligne Autohero, que vous déployez depuis quelques mois sur le marché français ?



Cette marque existe depuis 2017 en Allemagne, son développement en Europe connaît une véritable accélération depuis 2020 et celle-ci va se poursuivre. Autohero constitue une pièce importante de toute l’équation du groupe Auto1. Une étude** évalue la valeur du marché de l’occasion en Europe à

600 milliards d’euros mais la part estimée du digital ne représente qu'à peine 2 % à ce jour. C’est marginal mais le online va accaparer une part de plus en plus grande dans la distribution automobile et Autohero nous permet d’accompagner ce mouvement. Quand nous avons lancé Vendezvotrevoiture en France, les professionnels ont d’abord pensé que nous allions les concurrencer ou les court-circuiter sur les reprises de voitures d’occasion. Ils ont compris que les VO que nous reprenons sur cette plateforme CtoC leur sont ensuite destinés sur Auto1. Nous avons remis les professionnels au cœur de la transaction automobile en leur proposant un sourcing qu’ils n’auraient pas eu. De ce fait, nous avons créé de la confiance dans le marché, mais éduquer celui-ci et rassurer les clients nécessite beaucoup d’investissements. En 2020, le marché de l’occasion a été tiré par les produits les plus âgés et nous avons pu l’observer sur Auto1. Concernant Autohero, l’offre se compose de modèles plus récents. Il s’agit donc d’un canal d’écoulement supplémentaire de VO et il n’existe pas de compétition entre les deux plateformes.



Comment est assurée la livraison des voitures achetées sur Autohero ?



Nous allons livrer les véhicules au domicile du client dans des camions afin d’apporter une expérience innovante. Plusieurs camions circulent déjà en Europe et nous venons de recevoir le premier pour la France. Nous poussons la livraison à domicile car nous pensons que c’est dans l’air du temps mais un client pourra également récupérer son véhicule dans une de nos agences.



Quel est l’intérêt d’être positionné sur le marché de l’occasion avec ces trois marques ?



Il nous a paru naturel de communiquer sur trois marques distinctes, complémentaires, qui reflètent la chaîne de valeur de la distribution automobile, qui peut être très complexe entre le BtoC, le BtoB, le CtoC… Le grand public ne soupçonne pas cette complexité. L’attention des acheteurs est limitée et par conséquent il est important de clarifier au mieux notre offre de services.

(*) Les remontées les plus récentes faisaient état d’un volume d’environ 80 000 véhicules d’occasion vendus par Auto1 en France.(**) OC&C Strategy and Analytics, “European Used Car & B2B Sourcing Market”