Le mois de janvier 2021 aura été un tournant dans la carrière de Jean-Philippe Imparato. Si quelques rumeurs circulaient depuis quelques jours, la création du groupe Stellantis a officialisé le nouveau plan de carrière de Jean-Philippe Imparato chez Alfa Romeo. Dans ce méli-mélo de nominations et à la surprise générale, nous avons donc appris que le le directeur général de Peugeot est en effet parti de l’autre côté des Alpes pour diriger la marque italienne (l’un des fers de lance de FCA) et remplace ainsi Timothy Kuniskis, promu quant à lui à la tête de Chrysler et de Dodge. C’est Linda Jackson qui succède à Jean-Philippe Imparato et devient la nouvelle patronne de Peugeot.

Jean-Philippe Imparato, de Peugeot à Alfa Romeo

Une nouvelle plutôt surprenante quand on sait que Jean-Philippe Imparato, pur produit de l’ère Carlos Tavares, a conclu un bilan plus que positif pour Peugeot en termes de repositionnement de la marque, renouvellement du catalogue, résultats commerciaux et reprise en main du réseau de distribution.



Diplômé de l’école de Grenoble en management en 1989, Jean-Philippe Imparato a intégré le groupe PSA en 2006, en tant que directeur qualité fournisseurs au service achats, puis, a pris la direction de Citroën Italie en 2008. De 2010 à 2012, il a été nommé directeur des opérations internationales de la marque Peugeot, poste qu'il lâche pour devenir vice-président des ventes et du développement réseau pour Peugeot et Citroën Europe, puis finalement en 2016, P-DG de la marque Peugeot et directeur de la distribution PSA.

Jean-Philippe Imparato salue le Lion sur LinkedIn

Dans la rubrique Infos de LinkedIn, voici ce que renseigne le dirigeant français : “ 20 ans d'expérience dans des entreprises automobiles, dans le domaine des métiers techniques et marketing. Nombreuses expériences internationales en Amérique du Sud, Chine, Italie, France... Parle français, anglais, espagnol et italien. Spécialités : gestion de situations complexes et internationales.” Puis dans un post accompagné d'un imposant lion en métal en en photo : “Cinq années incroyables chez Peugeot. Superbes équipes et réseau, des clients fantastiques, trois Voitures élues Car of The Year, une eLegend et un lion monumental ! Très fier ! Un accueil chaleureux à Linda Jackson, le lion est entre de bonnes mains. Ciao a tutti !”