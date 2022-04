Alfa Romeo reprend du poil de la bête. Effectivement, après des résultats commerciaux en perte de vitesse ces dernières années, le constructeur automobile italien veut se ressaisir et ne cache plus ses ambitions. Lors de la visite de l'usine historique d'Alfa Romeo à Pomigliano d'Arco, près de Naples, où débutera la production du SUV hybride Tonale en mai 2022, le patron Jean-Philippe Imparato s’est d’ailleurs exprimé sur l'avenir de la marque selon l’AFP.

Alfa Romeo, une marque 100 % électrifiée

Outre le fait que la marque est censée ne proposer au catalogue que des modèles 100 % électrifiés dans cinq ans, a été confirmé qu'à l’horizon 2027, « les ventes d'Alfa Romeo dans le monde devraient s'élever à 200 000 voitures par an ». Le dirigeant veut ainsi renouer avec des niveaux de volumes d'il y a vingt ans. Un objectif plutôt élevé, si l’on se fie aux derniers résultats commerciaux, soit 63 000 exemplaires vendus au niveau mondial en 2020 et 55 000 en 2021. Il promet aussi qu'après avoir essuyé quelques contre performances, la marque est « devenue à nouveau rentable à la fin de l'année 2021 et ne perdra plus jamais d'argent ».



A LIRE. Alfa Romeo mise sur le SUV Tonale pour reconquérir les clients.

Un modèle Alfa Romeo par an

Jean-Philippe Imparato, transfuge de Peugeot, est donc confiant car il croit en un plan de bataille bien ficelé jusqu’à 2030, portant notamment sur le lancement de plusieurs modèles, dont le Tonale en 2022 et le SUV urbain Brennero fin 2023, ainsi que la remplaçante de la berline Giulia en 100 % électrique en 2024. Aussi, il valorisera un saut de qualité et une technologie de pointe, lequel a été élaboré avec Stellantis, la maison-mère d'Alfa Romeo depuis la fusion entre PSA et FCA un an auparavant. « La première phase du plan est validée et financée jusqu'à 2027 », a-t-il été précisé avant de confirmer le lancement « d’un modèle par an ». Alfa Romeo va de plus en plus miser sur le haut de gamme, qui pourrait « à terme constituer les deux tiers des ventes, contre un tiers actuellement », a souligné le patron.