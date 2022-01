En septembre 2016, l’emballement avait duré deux jours. L’annonce concernant l’importation de véhicules d’occasion âgés de moins de trois ans avait été relayée par la plupart des médias algériens, puis s’était éteinte deux jours plus tard après moult atermoiements. Depuis plusieurs jours, le sujet est de nouveau relancé et concerne toujours l’importation de produits âgés de moins de trois ans. Dans un communiqué daté du 9 mai 2019, le Premier ministre Noureddine Bedoui a ainsi informé qu’il avait chargé, lors d'une réunion du Conseil du gouvernement, les ministres des Finances et du Commerce d’élaborer « une conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion ».« L'un des objectifs de l'importation de ces véhicules d'occasion est de. Cela va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix, et permettre de donner une chance au citoyen d'acquérir un véhicule selon ses moyens », a ainsi déclaré le 11 mai 2019 Saïd Djellab, ministre du Commerce, cité par l’agence Algérie Presse Service.-A lire aussi Le gouvernement algérien met le feu avec les prix "sortie d'usine" Pour rappel,. Une décision qui avait eu des répercussions à l’époque sur les marchands français.En 2016, les véhicules neufs ont été soumis au système de licences d'importation avant qu'ils soient suspendus à l'importation à partir de 2018. Depuis, les véhicules assemblés localement sont les seuls produits neufs disponibles à l'achat sur le marché national. Une production locale vraisemblablement insuffisante pour répondre à la demande du marché, et qui a provoqué une augmentation du cout des voitures « made in Algérie ». A travers cette levée, l’enjeu serait également d'éradiquer l'importation parallèle de véhicules d'occasion par la population et d’assainir le marché.-A lire aussi PSA produira des véhicules à Oran en Algérie dès 2018