Quelque 325 200 unités ont été immatriculées en Allemagne pendant le mois de juin 2019 selon la fédération des constructeurs allemands VDA, alors que le marché de la première économie européenne continue d'évoluer de manière erratique. Il avait notamment vu les ventes progresser de 9% en mai et de 8% en mars, mais celles-ci avaient reculé en avril.



Sur le premier semestre, le marché s'est stabilisé (+0,5%) par rapport à cette même période de 2018, à 1,8 million de voitures. Il s'agit du "plus grand volume de marché pour un premier semestre pour cette décennie", a indiqué la VDA.



Dans un contexte de tensions commerciales, les exportations des constructeurs allemands ont cependant reculé de 25% car "la demande étrangère est plus faible", a précisé la VDA. Dans le sillage de la demande non-allemande et "aussi en raison du nombre de jours ouvrés", la production du secteur automobile, première branche industrielle du pays, a reculé de 24% à 374 700 unités en juin.



Le recul de la production pourrait également s'expliquer par la stratégie des constructeurs de produire plus pour se préparer à l'entrée en vigueur des nouvelles normes environnementales WLTP en septembre de la même année. Au premier semestre, la production a baissé de 12% et les exportations de 15% sur un an.



L'essor des motorisations alternatives se poursuit, mais concerne des volumes encore faibles : les voitures électrifiées (hybrides inclus) ont vu leurs ventes bondir de 41% au premier semestre, selon la fédération des constructeurs importateurs VDIK, à 48 000 unités. Les voitures purement électriques ont progressé de 74% à 30 000 unités, tandis que la part du marché du diesel se stabilise à 32,9% sur les six premiers mois de l'année, après des années de baisse précipitée par le scandale des moteurs truqués.