Par voie de communiqué, Alliance Automotive Group France, co-dirigé paret, annonce une grande réorganisation de son top management, qui passe notamment par la mise en œuvre de quatre directions d’enseigne, confiées àpour Partner's,pour Précisium,pour Gefa etpour Groupauto.L’objectif est de garder une différenciation marquée entre les enseignes, pour éviter l’écueil de la confusion, mais il s’agit aussi de dégager de nouvelles synergies, au service de l’optimisation des coûts. Ainsi, une direction commerciale groupe voit le jour et, dans le groupe depuis 1993, y est promue. Simultanément, une direction marketing groupe est mise en place et confiée àEnfin, les directions « Grands Comptes », « PL » et « Color », dirigées respectivement paret, continueront à apporter leurs expertises et tous les supports nécessaires à l'activité de nos distributeurs spécialistes », indique un porte-parole d’AAG, avant de poursuivre : « La direction technique, confiée à, pilotera la pièce de réemploi et les activités d'ateliers de nos entreprises de distribution. Une nouvelle direction très attendue dans l'organisation ».Rappelons que les 26 et 27 septembre prochain, en région parisienne (parc Astérix), le réseau Partner's réunira ses adhérents distributeurs lors de son traditionnel salon d'affaires bisannuel.