Alliance Automotive Group a acté le rachat de l’un de ses adhérents historiques en cette période estivale de l’année 2021. Il s’agit de la société Rapid’Auto, laquelle tient ses quartiers à Yssingeaux en Haute-Loire. Comme le rappelle le spécialiste de la distribution indépendante de pièces et de fournitures pour le marché de la réparation automobile et poids lourds, filiale de Genuine Parts Company, cet acteur est le principal grossiste indépendant dans la région du Velay.

AAG intègre les 29 collaborateurs de Rapid'Auto

L’entreprise familiale compte 29 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros en pièces VL, peinture et équipements, principalement auprès d’une clientèle professionnelle. Rapid'Auto est actuellement en train d’intégrer les équipes AAG de la région sud sous la direction de Steven Jouve.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Rapid'Auto au sein d'AAG. C'est un acteur incontournable du paysage de l'aftermarket local, reconnu et respecté par tous les acteurs de la réparation. Il dispose d'un spectre de clients très diversifié (réparateurs indépendants, réseaux constructeurs, exploitations agricoles, administration) et d'une connaissance incomparable du tissu économique local. Rapid'Auto est par ailleurs déjà engagé sur la plupart des activités de diversification du groupe (réemploi, pièces techniques, carrosserie, SAV), ce qui va accélérer son intégration », souligne Thierry Dufour, directeur des Opérations du groupe Alliance Automotive.