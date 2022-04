Alliance Automotive Group continue de grossir. Après trois acquisitions annoncées le 7 avril 2022 du côté du Royaume-Uni (Antrim Autoparts, MacAutoparts et Blitz Motor Factors), le spécialiste de l’aftermarket automobile en Europe a confirmé le rachat de 100 % de l’espagnol Lausan Group. Jusqu’alors, l'entreprise créée en 1953 était détenue majoritairement par des membres des familles fondatrices. Elle s’appuie sur un réseau de 31 succursales, soutenues par des centres de distribution nationaux et régionaux en Espagne. Le groupe exploite par ailleurs un maillage de 6 agences au Portugal, cette fois sous le panneau Soulima racheté en 2019, complété par deux centres de distribution : l'un à Lisbonne, l’autre à Porto.

Lausan a réalisé un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros en 2021

Selon Franck Baduel, CEO d’AAG, « Lausan occupe une position de leader en Espagne, un marché clé en Europe, et fait parfaitement le lien avec nos activités existantes. La société est dirigée par une superbe équipe de management qui, j’en suis sûr, développera de nouvelles opportunités de croissance sur ses marchés. Nous sommes heureux que l’équipe de direction de Lausan s’engage à rester à bord pour mener l’entreprise dans les prochaines étapes de son développement ». À noter que 600 personnes sont employées par le groupe aux 112 millions d’euros de chiffre d’affaires générés en 2021.

« Nous sommes fiers de toutes les réalisations de Lausan depuis sa fondation en 1953, qui nous ont permis de devenir le principal fournisseur de services de distribution de pièces de rechange automobiles sur le marché espagnol. Nous sommes heureux de faire partie de l’un des principaux groupes de pièces détachées en Europe, ce qui nous permettra de poursuivre notre croissance et d’investir dans le marketing, l’informatique et le développement de produits afin de servir encore mieux nos clients dans les années à venir » a souligné Ander Beldarrain, CEO de Lausan.