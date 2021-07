On n’arrête plus le fonds de capital-risque pour les groupes Renault, Nissan Motor Company et Mitsubishi Motors, qui enchaîne les investissements. Après les bornes de PowerShare ou encore la plateforme cloud de Tekion, Alliance Ventures a signé un partenariat d’une durée de trois ans avec Plug and Play en Chine et y investira jusqu’à un milliard de dollars d’ici à 2022. La plateforme d'accélération de start-up à l'envergure mondiale et l’entité commune aux trois constructeurs prévoient entre autres de développer « l’open innovation » sur ce territoire. Celle-ci serait la deuxième économie mondiale selon elles.

« La Chine est à la pointe de l'innovation en matière d’industrie automobile. En tirant profit de l'expertise de Plug and Play, nous pourrons accéder à des start-up et à des technologies nous permettant de transformer l'expérience de mobilité », a assuré François Dossa, président d’Alliance Ventures.

Identifier de nouveaux business

Dans la continuité des collaborations réussies jusqu’à présent au Japon et aux Etats-Unis, le fonds de capital-risque veut donc s’appuyer sur le réseau de Plug and Play en Chine pour identifier les jeunes pousses les plus prometteuses et mener des projets pilotes. Renault, Nissan et Mitsubishi auront donc la possibilité d’accéder aux technologies de nouvelle génération à fort potentiel et de déceler d’autres opportunités de business au sein du marché chinois. Ils bénéficieront de tout l’écosystème de l’accélérateur de start-up qui travaillent sur l’innovation à l’international mais auront un accès privilégié au programme d'accompagnement.



D’ailleurs, les premières sessions d'accélération ont eu lieu les 26 et 27 mars 2019 à Shanghai et ont été consacrées à la conduite autonome, à l’Internet automobile, à l’électrification et à la nouvelle mobilité. Plus de 85 start-up ont été sélectionnées par Plug and Play dont 25 ont réussi à pitcher. Alliance Ventures avait alors choisi de miser sur dix d’entre elles dans le but de participer au programme d’accélération de trois mois.